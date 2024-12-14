В Тбилиси протестуют перед выборами президента с единым кандидатом

В Тбилиси у здания парламента утром начали собираться протестующие накануне президентских выборов. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Участники акции уже добрались до места, где вскоре состоится голосование, во время которого единственным кандидатом будет представитель правящей партии Михаил Кавелашвили, известный в прошлом футболист.

По информации, небольшая группа демонстрантов подошла к кордону полиции на улице 9 апреля.

Кроме политического напряжения, центр столицы становится эпицентром и праздничных мероприятий. Новогоднюю елку, установленную рядом с парламентом, охраняют, а вечером мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует официально ее зажечь.

Напомним,

Демонстрации в Грузии начались после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров с ЕС о членстве. Действующий президент Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает в понедельник, заявила, что не собирается покидать пост.

Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов