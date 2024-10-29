В Грузии продолжаются протесты: студенты собрались на митинг против результатов парламентских выборов
Киев • УНН
В Тбилиси студенты организовали акцию «Со щитом или на щите» против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.
Вечером во вторник, 29 октября, в Тбилиси студенты собрались на очередную акцию протеста против результатов последних парламентских выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Paper Kartuli.
Детали
Акция называется «Со щитом или на щите» - участники делают плакаты-щиты из фанеры. С ними студенты прошли маршем к парламенту Грузии.
На щитах изображены автоботы - протагонисты из вселенной трансформеров. Одна из надписей гласит: «Всегда и везде - Грузия, мы с тобой».
Контекст
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.
Напомним,
Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.