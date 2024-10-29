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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии продолжаются протесты: студенты собрались на митинг против результатов парламентских выборов

В Грузии продолжаются протесты: студенты собрались на митинг против результатов парламентских выборов

Киев  •  УНН

17:51 • 5457 просмотра

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В Тбилиси студенты организовали акцию «Со щитом или на щите» против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.

Вечером во вторник, 29 октября, в Тбилиси студенты собрались на очередную акцию протеста против результатов последних парламентских выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Детали

Акция называется «Со щитом или на щите» - участники делают плакаты-щиты из фанеры. С ними студенты прошли маршем к парламенту Грузии.

На щитах изображены автоботы - протагонисты из вселенной трансформеров. Одна из надписей гласит: «Всегда и везде - Грузия, мы с тобой».

Контекст 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Напомним,

Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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