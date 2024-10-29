У Грузії тривають протести: студенти зібрались на мітинг проти результатів парламентських виборів
Київ • УНН
У Тбілісі студенти організували акцію "Зі щитом або на щиті" проти результатів парламентських виборів. Протестувальники пройшли до парламенту з фанерними щитами, на яких зображені автоботи з всесвіту трансформерів.
Надвечір вівторка, 29 жовтня, в Тбілісі студенти зібрались на чергову акцію протесту проти результатів останніх парламентських виборів. Про це пише УНН з посиланням на Paper Kartuli.
Деталі
Акція називається "Зі щитом або на щиті" - учасники роблять плакати-щити з фанери. З ними студенти пройшли маршем до парламенту Грузії.
На щитах зображені автоботи - протагоністи із всесвіту трансформерів. Один із написів говорить: "Завжди і скрізь —Грузія, ми з тобою".
Контекст
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.
Нагадаємо
Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.