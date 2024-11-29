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В Тбилиси полиция применила водометы против митингующих

Киев  •  УНН

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Возле парламента Грузии вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами из-за отказа от переговоров по вступлению в ЕС. Правоохранители применили спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.

В Тбилиси полиция начала применять спецсредства против протестующих возле парламента Грузии, передает УНН

Детали

Ситуация обострилась у служебного входа, на пересечении улиц братьев Зубалашвили и Чичинадзея демонстранты бросали в полицейских различные предметы – бутылки, петарды, яйца, шарики с краской, цветной дым. Силовики возвращали все это к толпе, сопровождая нецензурными жестами.

В МВД Грузии утверждают, что демонстранты забросали полицию "неустановленными предметами", в результате чего один сотрудник полиции получил травмы".

В течение нескольких минут демонстрантов призвали разойтись через громкоговорители. Силовики уже задействовали водомет. Ситуация периодически обостряется. Сообщается, как минимум, об одном пострадавшем демонстранте.

Ниже на Руставеле акция проходит спокойно. Возле площади Свободы спецназ и водометы также привели к готовности.

Новая волна протестов в Грузии: люди снова выходят на улицы Тбилиси и Батуми29 нояб. 2024, 15:15 • 12664 просмотра

Напомним

После заявления премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года, в Тбилиси и других города Грузии начались стихийные протесты.

Сотрудники МИД Грузии осудили решение властей приостановить вступление в ЕС до 2028 года.

Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского в вмешательстве в избирательный процесс и дезинформацияй. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.

МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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