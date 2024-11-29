Новая волна протестов в Грузии: люди снова выходят на улицы Тбилиси и Батуми
Киев • УНН
В Тбилиси и Батуми возобновляются стихийные акции протеста из-за решения правительства заморозить вступление в ЕС до 2028 года. Протестующие собираются возле парламента и на площади Европы, несмотря на вчерашнее применение слезоточивого газа.
На центральных площадях в Тбилиси и Батуми стихийно собираются группы людей, чтобы опротестовать решение правительства Грузии о замораживании вступления в ЕС.
Пишет УНН с ссылкой на Tbilisi life и NGnewsgeorgia.
В грузинской столице группы молодежи идут на митинг к зданию парламента, по дороге призывая всех присоединяться. СМИ фиксируют перемещение демонстрантов по городу.
В частности показаны кадры происходящего на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.
Официально начало митинга заявлено на 19: 00.
При этом, на Руставели до сих пор ощущается запах слезоточивого газа, который использовался для разгона демонстрантов накануне.
В Батуми также начали собираться протестующие на акцию на площади Европы.
Напомним
После заявления премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года, в Тбилиси и других города Грузии начались стихийные протесты.
Сотрудники МИД Грузии осудили решение властей приостановить вступление в ЕС до 2028 года.
Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского в вмешательстве в избирательный процесс и дезинформацияй. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.
МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС.