Новая волна протестов в Грузии: люди снова выходят на улицы Тбилиси и Батуми

На центральных площадях в Тбилиси и Батуми стихийно собираются группы людей, чтобы опротестовать решение правительства Грузии о замораживании вступления в ЕС.

Пишет УНН с ссылкой на Tbilisi life и NGnewsgeorgia.

В грузинской столице группы молодежи идут на митинг к зданию парламента, по дороге призывая всех присоединяться. СМИ фиксируют перемещение демонстрантов по городу.

В частности показаны кадры происходящего на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.

Официально начало митинга заявлено на 19: 00.

При этом, на Руставели до сих пор ощущается запах слезоточивого газа, который использовался для разгона демонстрантов накануне.

В Батуми также начали собираться протестующие на акцию на площади Европы.

Напомним

После заявления премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года, в Тбилиси и других города Грузии начались стихийные протесты.

Сотрудники МИД Грузии осудили решение властей приостановить вступление в ЕС до 2028 года.

Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского в вмешательстве в избирательный процесс и дезинформацияй. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.

МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС.