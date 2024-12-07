Еще полсотни человек задержаны во время ночного разгона протестов в Тбилиси

В МВД Грузии сообщили о задержании 48 человек в административном порядке во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на субботу, передает УНН со ссылкой на "Новости. Грузия".

Детали

Задержанным вменяется в вину неповиновение требованием полиции и мелкое хулиганство (статьи 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях).

По сообщениям СМИ, среди задержанных журналист телекомпании Mtavari Бека Коршиа. Адвокат сказал, что спецназ "схватил" его, когда он шел по улице Джавахишвили в сторону моста Галактиони уже после разгона на Руставели.

Также сообщалось об аресте члена "коалиции За перемены" Цотне Коберидзе. Политик заявил, что вскоре его отпустили – Коберидзе формально остается депутатом парламента Грузии, его заявление об отказе от мандата пока не удовлетворили.

Коберидзе говорит, что при задержании силовики его избивали и делали унизительные комментарии. "Они сняли со мной какое-то фото и смеялись: "Мы за тебя болеем. Ну когда страну спасешь?". Потом меня вывели на улицу Чичинадзе, поставили посреди и там избили, били примерно минуту. Потом в полиции со мной хорошо обращались", — написал Коберидзе на своей странице в Facebook.

Известно о задержании бывшего заместителя министра экономики Грузии Зураба Алавидзе и его сына.

СМИ облетели кадры женщины средних лет, которая в слезах говорила о задержании своего 19-летнего сына с тяжелой формой эпилепсии. Она сообщила, что предупредила силовиков о болезни юноши и просила не задерживать, но ее проигнорировали. Вскоре Народный защитник Грузии заявил, что молодого человека отпустили после вмешательства его аппарата.

Добавим

МВД заявляет, что полиция была вынуждена начать разгон акции из-за агрессивных действий отдельных протестующих. Те, как утверждается, обстреливали полицию и парламент фейерверками, бросали в сотрудников камни и оскорбляли их.

Омбудсмен Грузии, в свою очередь, считает, что на момент начала разгона акция имела мирный характер и "не существовало никаких правовых оснований для вмешательства в свободу собраний".