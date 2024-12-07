Еще полсотни человек задержаны во время ночного разгона протестов в Тбилиси

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 104827 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 112269 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 134833 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 122985 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 124011 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 126983 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 122677 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116499 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104080 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108915 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

 • 22993 просмотра
163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб

163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб

 • 21015 просмотра
Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе

Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе

 • 26998 просмотра
Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

 • 30269 просмотра
Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

04:15 • 23247 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 104836 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 134844 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 115067 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 178507 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 172763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 49859 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 52960 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 64215 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 101498 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 100154 просмотра
Актуальное
Еще полсотни человек задержаны во время ночного разгона протестов в Тбилиси

Еще полсотни человек задержаны во время ночного разгона протестов в Тбилиси

Киев  •  УНН

 • 2615 просмотра

Read in English

МВД Грузии задержало 48 человек во время разгона акции протеста в Тбилиси, включая журналиста и политика. Омбудсмен заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в мирную акцию.

В МВД Грузии сообщили о задержании 48 человек в административном порядке во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на субботу, передает УНН со ссылкой на "Новости. Грузия".

Детали

Задержанным вменяется в вину неповиновение требованием полиции и мелкое хулиганство (статьи 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях).

По сообщениям СМИ, среди задержанных журналист телекомпании Mtavari Бека Коршиа. Адвокат сказал, что спецназ "схватил" его, когда он шел по улице Джавахишвили в сторону моста Галактиони уже после разгона на Руставели.

Также сообщалось об аресте члена "коалиции За перемены" Цотне Коберидзе. Политик заявил, что вскоре его отпустили – Коберидзе формально остается депутатом парламента Грузии, его заявление об отказе от мандата пока не удовлетворили.

Коберидзе говорит, что при задержании силовики его избивали и делали унизительные комментарии. "Они сняли со мной какое-то фото и смеялись: "Мы за тебя болеем. Ну когда страну спасешь?". Потом меня вывели на улицу Чичинадзе, поставили посреди и там избили, били примерно минуту. Потом в полиции со мной хорошо обращались", — написал Коберидзе на своей странице в Facebook.

Известно о задержании бывшего заместителя министра экономики Грузии Зураба Алавидзе и его сына.

СМИ облетели кадры женщины средних лет, которая в слезах говорила о задержании своего 19-летнего сына с тяжелой формой эпилепсии. Она сообщила, что предупредила силовиков о болезни юноши и просила не задерживать, но ее проигнорировали. Вскоре Народный защитник Грузии заявил, что молодого человека отпустили после вмешательства его аппарата.

Добавим

МВД заявляет, что полиция была вынуждена начать разгон акции из-за агрессивных действий отдельных протестующих. Те, как утверждается, обстреливали полицию и парламент фейерверками, бросали в сотрудников камни и оскорбляли их.

Омбудсмен Грузии, в свою очередь, считает, что на момент начала разгона акция имела мирный характер и "не существовало никаких правовых оснований для вмешательства в свободу собраний".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
parlament-gruziiПарламент Грузии
tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия