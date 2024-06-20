Парламент Грузии сегодня начал рассмотрение в первом чтении пакета законопроектов о "семейных ценностях", направленных против "ЛГБТ-пропаганды", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

По данным издания, инициативу уже поддержали объединенное заседание четырех парламентских комитетов - по защите прав человека, образования, экономики и здравоохранения. Сейчас законопроекты рассмотрит юридический комитет. Он является ведущим из этого процесса.

Оппозиция не участвует в обсуждениях. Там считают, что в принятии такого закона нет необходимости, а властям следует сосредоточиться на реальных проблемах, среди которых образование и семейное насилие.

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Предложенные "Грузинской мечтой" поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.

В школах хотят запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована как "пропаганда принадлежности к противоположному полу, однополым отношениям или инцесту". Вещателям, рекламодателям и кинотеатрам придется редактировать весь контент, чтобы там не упоминались однополые отношения.

Добавим

Издание отмечает, что россия ввела аналогичные меры против того, что, по мнению кремля, является пропагандой против традиционных ценностей. В прошлом году в рф объявили вне закона "международное общественное движение ЛГБТ". Теперь квир-людей там рассматривают фактически экстремистами.

Власти Грузии объявили о начале рассмотрения инициативы через несколько дней после принятия закона об иноагентах, который на Западе называют "инспирированным кремлем" и нацеленным против гражданского общества и независимых СМИ.

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В ЕС предупредили, что закон об иноагентах подорвет шансы Грузии на вступление в сообщество – всего через полгода после того, как страна приобрела статус кандидата.

Брюссель требует от правительства Грузии сделать больше для защиты прав человека, включая права маргинализированных сообществ.

Между тем в правящей "Грузинской мечте" обвиняют западных партнеров в использовании НПО для распространения "ЛГБТ-пропаганды", организаций государственного переворота и втягивания страны в войну с россией.