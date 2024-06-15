В Грузии отказалась от проведения мероприятий в "Месяц гордости": Tbilisi Pride опасаются насилия, спонсируемого правительством

Грузинская организация защиты прав ЛГБТ - Tbilisi Pride, заявила, что отказалась от проведения мероприятий в "Месяц гордости", опасаясь насилия, спонсируемого правительством, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Еще осенью команда Tbilisi Pride приняла решение не планировать этим летом никаких физических мероприятий. Мы считали, что предвыборное лето будет полным ненавистной риторики и физического насилия, спонсируемого правительством.

Теперь, в июне, после того, как "Грузинская мечта" приняла "русский закон" и анонсировала пакет анти-ЛГБТК законов, основанных на ненависти, параллельно с конституционными поправками, мы еще более уверены в своем решении", - говорится в заявлении организации.

В Tbilisi Pride считают, что сегодня "борьба за квир-права неотделима от борьбы простых людей против российского режима".

В оставшиеся месяцы до парламентских выборов организация планирует донести до как можно большего количества людей, "что гомофобия - это российское политическое оружие против грузинского общества, против грузинской государственности".

"Месяц гордости" (Pride Month) ежегодно проводится в июне. ЛГБТ-сообщества всего мира отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть.

Добавим

В Грузии в июне активисты обычно планируют "Неделю гордости" с серией тематических мероприятий - кинопоказов, митингов, музыкальных фестивалей, дискуссий.

Каждый раз участники собираются под охраной полиции. Неоднократно мероприятия срывали радикальные гомофобные группировки.