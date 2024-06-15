У Грузії відмовилася від проведення заходів у "Місяць гордості": Tbilisi Pride побоюються насильства, спонсорованого урядом
Київ • УНН
Грузинська правозахисна ЛГБТ-організація "Тбіліський прайд" скасувала всі заходи "Місяця гордості" цього року через побоювання насильства з боку уряду та законів про ненависть до ЛГБТК-спільноти.
Грузинська організація захисту прав ЛГБТ – Tbilisi Pride, заявила, що відмовилася від проведення заходів у "Місяць гордості", побоюючись насильства, спонсорованого урядом, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
"Ще восени команда Tbilisi Pride ухвалила рішення не планувати цього літа жодних фізичних заходів. Ми вважали, що передвиборне літо буде повним ненависної риторики та фізичного насильства, спонсорованого урядом.
Тепер, у червні, після того, як "Грузинська мрія" ухвалила "російський закон" і анонсувала пакет анти-ЛГБТК законів, заснованих на ненависті, паралельно до конституційних поправок, ми ще більш впевнені у своєму рішенні", — йдеться у заяві організації.
У Tbilisi Pride вважають, що сьогодні "боротьба за квір-права невіддільна від боротьби простих людей проти російського режиму".
У місяці, що залишилися, до парламентських виборів організація планує донести до якомога більшої кількості людей, "що гомофобія – це російська політична зброя проти грузинського суспільства, проти грузинської державності".
"Місяць гордості" (Pride Month) щорічно проводиться у червні. ЛГБТ-спільноти всього світу відзначають свободу та гордість бути тими, хто вони є.
Додамо
У Грузії у червні активісти зазвичай планують "Тиждень гордості" із серією тематичних заходів – кінопоказів, мітингів, музичних фестивалів, дискусій.
Щоразу учасники збираються під охороною поліції. Неодноразово заходи зривали радикальні гомофобні угруповання.