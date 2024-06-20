Парламент Грузії розпочав розгляд законопроекту про обмеження прав ЛГБТ: що він передбачає

Парламент Грузії сьогодні розпочав розгляд у першому читанні пакету законопроектів про "сімейні цінності", що спрямовані проти "ЛГБТ-пропаганди", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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За даними видання, ініціативу вже підтримали об'єднане засідання чотирьох парламентських комітетів – із захисту прав людини, освіти, економіки та охорони здоров'я. Наразі законопроекти розгляне юридичний комітет. Він є провідним із цього процесу.

Опозиція не бере участі в обговореннях. Там вважають, що в ухваленні такого закону немає необхідності, а владі слід зосередитися на реальних проблемах, серед яких освіта та сімейне насильство.

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Запропоновані "Грузинською мрією" поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім спілки чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яка може бути інтерпретована як "пропаганда приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків чи інцесту". Мовникам, рекламодавцям та кінотеатрам доведеться редагувати весь контент, щоб там не згадувалися одностатеві стосунки.

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Видання зауважує, що росія запровадила аналогічні заходи проти того, що, на думку кремля, є пропагандою проти традиційних цінностей. Торік у рф оголосили поза законом "міжнародний громадський рух ЛГБТ". Тепер квір-людей там розглядають фактично екстремістами.

Влада Грузії оголосила про початок розгляду ініціативи через кілька днів після ухвалення закону про іноагентів, який на Заході називають "інспірованим кремлем" і націленим проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

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У ЄС попередили, що закон про іноагентів підірве шанси Грузії на вступ до спільноти – лише через півроку після того, як країна набула статусу кандидата.

Брюссель вимагає від уряду Грузії зробити більше для захисту прав людини, включаючи права маргіналізованих спільнот.

Тим часом у правлячій "Грузинській мрії" звинувачують західних партнерів у використанні НУО для поширення "ЛГБТ-пропаганди", організацій державного перевороту та втягування країни у війну з росією.