Парламент Грузії розпочав розгляд законопроекту про обмеження прав ЛГБТ: що він передбачає

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61988 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150786 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145525 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122099 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132692 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84902 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93091 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98723 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89674 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220996 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20259 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43438 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16726 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22459 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 10837 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145526 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220997 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306883 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 590 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 10894 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30960 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27838 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122099 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Парламент Грузії розпочав розгляд законопроекту про обмеження прав ЛГБТ: що він передбачає

Київ • УНН

 • 25692 перегляди

Правляча партія Грузії внесла законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, забороняють одностатеві шлюби, усиновлення одностатевими парами, операції зі зміни статі і ЛГБТ-контент в ЗМІ і школах, що відображає російські закони про "традиційні цінності".

Парламент Грузії розпочав розгляд законопроекту про обмеження прав ЛГБТ: що він передбачає

Парламент Грузії сьогодні розпочав розгляд у першому читанні пакету законопроектів про "сімейні цінності", що спрямовані проти "ЛГБТ-пропаганди", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

За даними видання, ініціативу вже підтримали об'єднане засідання чотирьох парламентських комітетів – із захисту прав людини, освіти, економіки та охорони здоров'я. Наразі законопроекти розгляне юридичний комітет. Він є провідним із цього процесу.

Опозиція не бере участі в обговореннях. Там вважають, що в ухваленні такого закону немає необхідності, а владі слід зосередитися на реальних проблемах, серед яких освіта та сімейне насильство.

Правляча партія Грузії хоче обмежити права ЛГБТ в країні 04.06.24, 15:52 • 19976 переглядiв

Запропоновані "Грузинською мрією" поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім спілки чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яка може бути інтерпретована як "пропаганда приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків чи інцесту". Мовникам, рекламодавцям та кінотеатрам доведеться редагувати весь контент, щоб там не згадувалися одностатеві стосунки.

Додамо

Видання зауважує, що росія запровадила аналогічні заходи проти того, що, на думку кремля, є пропагандою проти традиційних цінностей. Торік у рф оголосили поза законом "міжнародний громадський рух ЛГБТ". Тепер квір-людей там розглядають фактично екстремістами.

Влада Грузії оголосила про початок розгляду ініціативи через кілька днів після ухвалення закону про іноагентів, який на Заході називають "інспірованим кремлем" і націленим проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

У Грузії відмовилася від проведення заходів у "Місяць гордості": Tbilisi Pride побоюються насильства, спонсорованого урядом15.06.24, 12:54 • 17650 переглядiв

У ЄС попередили, що закон про іноагентів підірве шанси Грузії на вступ до спільноти – лише через півроку після того, як країна набула статусу кандидата.

Брюссель вимагає від уряду Грузії зробити більше для захисту прав людини, включаючи права маргіналізованих спільнот.

Тим часом у правлячій "Грузинській мрії" звинувачують західних партнерів у використанні НУО для поширення "ЛГБТ-пропаганди", організацій державного перевороту та втягування країни у війну з росією.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Парламент Грузії
Європейський Союз
Брюссель
Грузія
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44