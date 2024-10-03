Вместо президента: спикер парламента Грузии подписал законы, ограничивающие права ЛГБТ

В четверг, 3 октября, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые ограничивают права ЛГБТ в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на грузинский портал SOVA.

Детали

О решении подписать документ спикер грузинского парламента заявил в Facebook. Он также раскритиковал президента страны, которая отказалась подписывать закон.

Сегодня, в соответствии с Конституцией Грузии, я подписываю закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который не подписала Саломе Зурабишвили. Символично, что номинальный лидер безгосударственной и обесцененной оппозиции, ставший президентом, отказывается подписывать закон, который защищает самое ценное для человека - семью и детей - заявил Папуашвили.

По его словам, закон базируется на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

Дополнение

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать этот документ, но и не наложила на него вето. Согласно законодательству страны, в таком случае в течение пяти дней документ должен был подписать спикер парламента.

Закон вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Напомним,

ЕС заявили, что сожалеют о принятии Грузией законодательного пакета о «семейных ценностях». Брюссель призывает страну пересмотреть эти законы и вернуться на путь евроинтеграции.