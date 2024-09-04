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У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"

У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"

Київ • УНН

 • 53915 перегляди

Європейський Союз висловив жаль щодо прийняття Грузією законодавчого пакета про "сімейні цінності". ЄС закликає країну переглянути ці закони та повернутися на шлях євроінтеграції.

Європейський Союз шкодує що Грузія прийняття  Грузією законодавчого пакета про "сімейні цінності" та "захист неповнолітніх". Брюссель закликає країну повернутись повернутися на шлях євроінтеграції. Про це йдеться в заяві речника Єврокомісії Петера Стано, передає УНН.

Деталі

Євросоюз шкодує, що законодавство, яке має важливі наслідки для євроінтеграції, було прийняте без належних консультацій з громадськістю та ретельного аналізу його відповідності європейським та міжнародним стандартам

- заявив офіційний представник ЄС.

В Брюсселі наголошують, що цей пакет підриває основні права грузинського народу, що загрожує подальшою стигматизацією та дискримінацією частини населення.

При цьому в Євросоюзі наголошують, що в основі процесу вступу до спільноти, якого формально прагне Грузія, будучи країною-кандидатом, лежить забезпечення та дотримання прав людини.

У зв'язку з цим ЄС закликав грузинську владу знову стати на шлях євроінтеграції та повністю переглянути цей законодавчий пакет

Нагадаємо

У середу, 4 вересня, парламентська більшість Грузії ухвалила у другому читанні пакет законів проти "ЛГБТ-пропаганди". Закони забороняють одностатеві шлюби, усиновлення дітей ЛГБТ-парами та обмежують інформацію про ЛГБТ у школах і ЗМІ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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