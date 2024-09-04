В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16

В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16

  •  58363 просмотра
МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

  •  102017 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  74864 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  104585 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  101707 просмотра
публикации
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  90122 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  101707 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  104585 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  228173 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  232234 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  74955 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  143656 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  135353 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  137728 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  138257 просмотра
Актуальное
В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 17:58  •  6468 просмотра

Read in English

Европейский Союз выразил сожаление по поводу принятия Грузией законодательного пакета о «семейных ценностях». ЕС призывает страну пересмотреть эти законы и вернуться на путь евроинтеграции.

Европейский Союз сожалеет что Грузия принятие  Грузией законодательного пакета о "семейных ценностях" и "защите несовершеннолетних". Брюссель призывает страну вернуться вернуться на путь евроинтеграции. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Петера Стано, передает УНН.

Детали

Евросоюз сожалеет, что законодательство, которое имеет важные последствия для евроинтеграции, было принято без надлежащих консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам

- заявил официальный представитель ЕС.

В Брюсселе отмечают, что этот пакет подрывает основные права грузинского народа, что грозит дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения.

При этом в Евросоюзе отмечают, что в основе процесса вступления в сообщество, к которому формально стремится Грузия, будучи страной-кандидатом, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.

В связи с этим ЕС призвал грузинские власти вновь стать на путь евроинтеграции и полностью пересмотреть этот законодательный пакет

Напомним

В среду, 4 сентября, парламентское большинство Грузии приняло во втором чтении пакет законов против "ЛГБТ-пропаганды". Законы запрещают однополые браки, усыновление детей ЛГБТ-парами и ограничивают информацию об ЛГБТ в школах и СМИ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  21141 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  27798 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  33378 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  32653 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
  •  90122 просмотра

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Эксклюзив
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
  •  53381 просмотра

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  60881 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
3 сентября 2024, 17:45  •  154028 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 16:58  •  152126 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  158480 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Популярные

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  101707 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  104585 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  74864 просмотра
МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

МАГАТЭ расширит помощь Украине в области ядерной безопасности

  •  102017 просмотра
В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16

В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16

  •  58363 просмотра

Публикации

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  90122 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  101707 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  104585 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  228173 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  232234 просмотра

Война

Украина заказала первые 10 тысяч дронов с ИИ через Prozorro - СМИ

Украина заказала первые 10 тысяч дронов с ИИ через Prozorro - СМИ

  •  3133 просмотра
россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  28982 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  40713 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  31457 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  36029 просмотра

политика

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

  •  10048 просмотра
У Минкульта будет новое название - Кравчук

У Минкульта будет новое название - Кравчук
Эксклюзив

  •  21151 просмотра
Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

  •  14800 просмотра
«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

  •  14646 просмотра
Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

  •  16111 просмотра

Война

Украина заказала первые 10 тысяч дронов с ИИ через Prozorro - СМИ

Украина заказала первые 10 тысяч дронов с ИИ через Prozorro - СМИ

  •  3133 просмотра
россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  28982 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  40713 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  31457 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  36029 просмотра

политика

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

  •  10048 просмотра
У Минкульта будет новое название - Кравчук

У Минкульта будет новое название - Кравчук
Эксклюзив

  •  21151 просмотра
Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

  •  14800 просмотра
«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

  •  14646 просмотра
Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

  •  16111 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  24146 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  113046 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  120666 просмотра

Экономика

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  40713 просмотра
В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

  •  25865 просмотра
Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

  •  21270 просмотра
Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

  •  16866 просмотра
Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

  •  24925 просмотра

Киев

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  104588 просмотра
В Киеве временно остановили движение фуникулера

В Киеве временно остановили движение фуникулера

  •  14861 просмотра
В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  18390 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  28822 просмотра
В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

  •  25731 просмотра