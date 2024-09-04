В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"

Европейский Союз сожалеет что Грузия принятие Грузией законодательного пакета о "семейных ценностях" и "защите несовершеннолетних". Брюссель призывает страну вернуться вернуться на путь евроинтеграции. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Петера Стано, передает УНН.

Детали

Евросоюз сожалеет, что законодательство, которое имеет важные последствия для евроинтеграции, было принято без надлежащих консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам - заявил официальный представитель ЕС.

В Брюсселе отмечают, что этот пакет подрывает основные права грузинского народа, что грозит дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения.

При этом в Евросоюзе отмечают, что в основе процесса вступления в сообщество, к которому формально стремится Грузия, будучи страной-кандидатом, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.

В связи с этим ЕС призвал грузинские власти вновь стать на путь евроинтеграции и полностью пересмотреть этот законодательный пакет

Напомним

В среду, 4 сентября, парламентское большинство Грузии приняло во втором чтении пакет законов против "ЛГБТ-пропаганды". Законы запрещают однополые браки, усыновление детей ЛГБТ-парами и ограничивают информацию об ЛГБТ в школах и СМИ.