Парламент Грузії підтримав закон щодо "ЛГБТ-пропаганди" у другому читанні

У Грузії члени парламентської більшості у другому читанні ухвалили пакет законопроектів, спрямованих проти так званої "ЛГБТ-пропаганди". "За" проголосував 81 депутат. Противників не знайшлося, бо абсолютно вся опозиція бойкотувала голосування, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Виявляється, для них це не виклик, а для нас виклик. Фізичний та духовний порятунок – це не просто виклик, це першорядне національне завдання і, якщо вони не присутні (на засіданні), нехай несуть відповідальність перед виборцями 26 жовтня", - заявив лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

Він вважає ЛГБТ-пропаганду екзистенційним викликом, який загрожує і державності, і навіть грузинській мові.

"Те, чого не змогли зробити різні завойовники стосовно Грузії, адже ми грузини і говоримо грузинською мовою, всього через два-три покоління може зробити ЛГБТ-пропаганда. Усі статистичні дані говорять про це, відповідно, цей виклик не просто існує, це першочергове національне завдання, щоб протистояти чомусь такому, що здатне знищити націю через два-три покоління", - заявив він.

Запропоновані "Грузинською мрією" поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім спілки чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яка може бути інтерпретована як "пропаганда приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків чи інцесту". Мовникам, рекламодавцям та кінотеатрам доведеться редагувати весь контент, щоб там не згадувалися одностатеві стосунки.

Додамо

росія ввела аналогічні заходи проти того, що, на думку Кремля, є пропагандою проти традиційних цінностей. Торік у рф оголосили поза законом "міжнародний громадський рух ЛГБТ". Тепер квір-людей там розглядають фактично екстремістами.

Влада Грузії оголосила про початок розгляду ініціативи через кілька днів після ухвалення закону про іноагентів, який на Заході називають "інспірованим Кремлем" і націленим проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

У ЄС попередили, що закон про іноагентів підірве шанси Грузії на вступ до спільноти – лише через півроку після того, як країна набула статусу кандидата.

Брюссель вимагає від уряду Грузії зробити більше для захисту прав людини, включаючи права маргіналізованих спільнот.

Тим часом у правлячій "Грузинській мрії" звинувачують західних партнерів у використанні НУО для поширення "ЛГБТ-пропаганди", організацій державного перевороту та втягування країни у війну з росією.