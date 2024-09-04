Парламент Грузии поддержал закон о «ЛГБТ-пропаганде» во втором чтении

В Грузии члены парламентского большинства во втором чтении приняли пакет законопроектов, направленных против так называемой "ЛГБТ-пропаганды". "За" проголосовал 81 депутат. Противников не нашлось, потому что абсолютно вся оппозиция бойкотировала голосование, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Оказывается, для них это не вызов, а для нас вызов. Физическое и духовное спасение - это не просто вызов, это первостепенная национальная задача и, если они не присутствуют (на заседании), пусть несут ответственность перед избирателями 26 октября", - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он считает ЛГБТ-пропаганду экзистенциальным вызовом, который угрожает и государственности, и даже грузинскому языку.

"То, чего не смогли сделать различные завоеватели по отношению к Грузии, ведь мы грузины и говорим на грузинском языке, всего через два-три поколения может сделать ЛГБТ-пропаганда. Все статистические данные говорят об этом, соответственно, этот вызов не просто существует, это первоочередная национальная задача, чтобы противостоять чему-то такому, что способно уничтожить нацию через два-три поколения", - заявил он.

Предложенные "Грузинской мечтой" поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.

В школах хотят запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована как "пропаганда принадлежности к противоположному полу, однополых отношений или инцеста". Вещателям, рекламодателям и кинотеатрам придется редактировать весь контент, чтобы там не упоминались однополые отношения.

Добавим

россия ввела аналогичные меры против того, что, по мнению Кремля, является пропагандой против традиционных ценностей. В прошлом году в РФ объявили вне закона "международное общественное движение ЛГБТ". Теперь квир-людей там рассматривают фактически экстремистами.

Власти Грузии объявили о начале рассмотрения инициативы через несколько дней после принятия закона об иноагентах, который на Западе называют "инспирированным Кремлем" и нацеленным против гражданского общества и независимых СМИ.

В ЕС предупредили, что закон об иноагентах подорвет шансы Грузии на вступление в сообщество - всего через полгода после того, как страна получила статус кандидата.

Брюссель требует от правительства Грузии сделать больше для защиты прав человека, включая права маргинализированных сообществ.

Тем временем в правящей "Грузинской мечте" обвиняют западных партнеров в использовании НПО для распространения "ЛГБТ-пропаганды", организаций государственного переворота и втягивания страны в войну с Россией.