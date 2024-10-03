Замість президента: спікер парламенту Грузії підписав закони, що обмежують права ЛГБТ
Київ • УНН
Шалва Папуашвілі підписав пакет законів, що обмежують права ЛГБТ в Грузії. Президентка країни відмовилась підписувати документ, але спікер парламенту зробив це згідно з конституцією.
В четвер, 3 жовтня, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав пакет законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", які обмежують права ЛГБТ в країні. Про це пише УНН з посиланням на грузинський портал SOVA.
Деталі
Про рішення підписати документ спікер грузинського парламенту заявив у Facebook. Він також розкритикував президентку країни, яка відмовилась підписувати закон.
Сьогодні, відповідно до Конституції Грузії, я підписую закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", який не підписала Саломе Зурабішвілі. Символічно, що номінальний лідер бездержавної та знеціненої опозиції, який став президентом, відмовляється підписувати закон, який захищає найцінніше для людини – сім'ю та дітей
За його словами, закон базується на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях.
Доповнення
Напередодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі не стала підписувати цей документ, але й не наклала на нього вето. Згідно із законодавством країни, у такому разі протягом п'яти днів документ мав підписати спікер парламенту.
Закон набуде чинності після того, як буде опубліковано на сайті "Законодавчого вісника Грузії".
Нагадаємо
ЄС заявили, що шкодують про прийняття Грузією законодавчого пакета про "сімейні цінності". Брюссель закликає країну переглянути ці закони та повернутися на шлях євроінтеграції.