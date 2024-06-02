Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА по футболу среди мужчин сезона 2023/24, обыграв в финальном матче немецкую "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:0, сообщает "Суспильне. Спорт", передает УНН.

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Отмечается, что это был первый очный финал для этих двух команд и первая их официальная встреча с 2017 года. "Реал" прошел в финал, не проиграв ни одного матча в сезоне Лиги чемпионов, в том числе и в плей-офф. В то же время" Боруссия " дошла до решающего матча за трофей в третий раз.

Оба гола в матче были забиты после перерыва. Эта победа принесла "Реалу" 15 - й трофей Лиги чемпионов в истории клуба-это рекордный показатель среди всех клубов. На втором месте по количеству трофеев идет "Милан" - 7 побед в Лиге чемпионов подчеркивается в сообщении.

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