Александр Петраков официально уволен с должности главного тренера сборной Армении
Киев • УНН
После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.
После матча Лиги наций УЕФА Армения - Северная Македония (0:2), главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков был уволен с должности.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Армении.
После матча Лиги наций Армения - Северная Македония, состоявшегося 13 октября, главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков был уволен с должности
13 октября состоялся четвертый тур Лиги наций: в группе С4 сборная Армении проиграла Северной Македонии 0:2.
Напомним,
Украинский специалист стал руководителем национальной команды Армении зимой 2023 года.
УНН сообщал, что 14 января 2023 года состоялось заседание исполкома Федерации футбола Армении, на котором обсуждался вопрос о назначении главного тренера сборной Армении. После 1,5 часов обсуждений из предложенных кандидатов был выбран бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
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