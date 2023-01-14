Олександр Петраков очолить збірну Вірменії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Український тренер Олександр Петраков очолить збірну Вірменії з футболу, передає УНН із посиланням на Федерації футболу Вірменії.
Деталі
14 січня відбулося засідання виконкому Федерації футболу Вірменії, на якому обговорювалося питання про призначення головного тренера збірної Вірменії. Після 1,5 годин обговорень із запропонованих кандидатів було обрано колишнього головного тренера збірної України Олександра Петракова.
Додамо
Олександр Петраков народився 6 серпня 1957 року в Києві.
За свою тренерську кар'єру Петраков тренував різні вікові групи України.
Збірна України U-19 під керівництвом Петракова в 2018 році дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, а в 2019 році збірна України U-20 під керівництвом Петракова стала чемпіоном світу U-20.
З 2021 по 2022 рік Олександр Петраков тренував збірну України з футболу. Днями стало відомо, що УАФ звільнила Петракова з посади.