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Петракова звільнили з посади тренера збірної України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.

Петракова звільнили з посади тренера збірної України з футболу

Цитата

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди. Водночас унікальні досягнення Олександра Васильовича разом з юнацькими збірними України зі світовим чемпіонством команди U-20 назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

УАФ побажали тренеру успіхів у подальшій кар’єрі та нових перемог. Своєю чергою Петраков подякував асоціації за надану можливість очолити й працювати з національною командою, а також гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу.

"Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України", - заявив він.

Повідомляється, що під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів: шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13.

Нагадаємо

Тренер національної збірної України Олександр Петраков у грудні 2022 року підбив підсумки року та назвав найскладніший поєдинок на чолі команди.

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