Петракова уволили с должности тренера сборной Украины по футболу

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"УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды. В то же время уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола", - говорится в сообщении.

Детали

УАФ пожелали тренеру успехов в дальнейшей карьере и новых побед. В свою очередь Петраков поблагодарил ассоциацию за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой, а также игроков национальной команды и тренерско-административный штаб.

"Мы стремились достичь самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие. Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины", - заявил он.

Сообщается, что под руководством Петракова сборная Украины провела 15 матчей: шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей’23—13.

Напомним

Тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в декабре 2022 подвел итоги года и назвал самый сложный поединок во главе команды.