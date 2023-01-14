Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинский тренер Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Армении.
Детали
14 января состоялось заседание исполкома Федерации футбола Армении, на котором обсуждался вопрос о назначении главного тренера сборной Армении. После 1,5 часов обсуждений из предложенных кандидатов был выбран бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Добавим
Александр Петраков родился 6 августа 1957 года в Киеве.
За свою тренерскую карьеру Петраков тренировал различные возрастные группы Украины.
Сборная Украины U-19 под руководством Петракова в 2018 году дошла до полуфинала чемпионата Европы, а в 2019 году сборная Украины U-20 под руководством Петракова стала чемпионом мира U-20.
С 2021 по 2022 год Александр Петраков тренировал сборную Украины по футболу. На днях стало известно, что УАФ уволила Петракова с должности.