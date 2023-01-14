Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу

Детали

14 января состоялось заседание исполкома Федерации футбола Армении, на котором обсуждался вопрос о назначении главного тренера сборной Армении. После 1,5 часов обсуждений из предложенных кандидатов был выбран бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Добавим

Александр Петраков родился 6 августа 1957 года в Киеве.

За свою тренерскую карьеру Петраков тренировал различные возрастные группы Украины.

Сборная Украины U-19 под руководством Петракова в 2018 году дошла до полуфинала чемпионата Европы, а в 2019 году сборная Украины U-20 под руководством Петракова стала чемпионом мира U-20.

С 2021 по 2022 год Александр Петраков тренировал сборную Украины по футболу. На днях стало известно, что УАФ уволила Петракова с должности.