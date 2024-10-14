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Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії

Київ • УНН

 • 12459 перегляди

Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.

Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії

Після матчу Ліги націй УЄФА Вірменія - Північна Македонія (0:2), головного тренера національної збірної Вірменії Олександра Петракова було звільнено з посади. 

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Федерації футболу Вірменії.

Після матчу Ліги націй Вірменія - Північна Македонія, що відбувся 13 жовтня, головного тренера національної збірної Вірменії Олександра Петракова було звільнено з посади

- йдеться у повідомленні.

13 жовтня відбувся четвертий тур Ліги націй: у групі С4 збірна Вірменії програла Північній Македонії 0:2.

Нагадаємо

Український спеціаліст став керівником національної команди Вірменії взимку 2023 року.

УНН повідомляв, що 14 січня 2023 року відбулося засідання виконкому Федерації футболу Вірменії, на якому обговорювалося питання про призначення головного тренера збірної Вірменії. Після 1,5 годин обговорень із запропонованих кандидатів було обрано колишнього головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією14.10.24, 08:37 • 14313 переглядiв

Ігор Тележніков

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