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Довбик на правах аренды будет выступать за "Болонью"

Киев • УНН

 • 4606 просмотра

Украинский форвард Артем Довбик будет выступать за итальянскую Болонью на правах аренды до 30 июня 2027 года с правом выкупа. В прошлом сезоне он провел 18 игр за Рому и забил 3 гола.

Довбик на правах аренды будет выступать за "Болонью"

Форвард сборной Украины Артем Довбик следующий сезон проведет за итальянскую "Рому", куда перебрался на правах аренды из римской "Ромы". Об этом сообщает пресс-служба "Болоньи", передает УНН.

Детали

Довбик уже здесь. Добро пожаловать в "Болонью", Артем

 - говорится в сообщении.

Как сообщили в клубе, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды до 30 июня 2027 года с правом выкупа.

Артем - первый украинец в истории клуба - является современным нападающим, способным сочетать физическую силу, мощь и мастерство в наступательных действиях. Родившись в 1997 году, он прошел весь путь становления на родине, сначала закрепившись в составе "Днепра-1", а затем проявив себя в Европе, где выделяется голевым чутьем, умением атаковать в глубину и присутствием в штрафной площадке

- заявили в клубе.

Отметим, в прошлом сезоне Довбик выступал за "Рому", где провел 18 игр во всех турнирах и забил 3 гола. Почти весь прошлый сезон Довбик лечился от травмы.

"Болонья" в прошлом сезоне в "Серии А" заняла 8 место, а потому не смогла пробиться в еврокубки.

Напомним

Украинский форвард Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской "Болонье" на правах аренды до лета 2027 года. Переход связан с трансфером Сантьяго Кастро в обратном направлении.

Павел Башинский

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