Довбик на правах аренды будет выступать за "Болонью"
Киев • УНН
Украинский форвард Артем Довбик будет выступать за итальянскую Болонью на правах аренды до 30 июня 2027 года с правом выкупа. В прошлом сезоне он провел 18 игр за Рому и забил 3 гола.
Форвард сборной Украины Артем Довбик следующий сезон проведет за итальянскую "Рому", куда перебрался на правах аренды из римской "Ромы". Об этом сообщает пресс-служба "Болоньи", передает УНН.
Детали
Довбик уже здесь. Добро пожаловать в "Болонью", Артем
Как сообщили в клубе, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды до 30 июня 2027 года с правом выкупа.
Артем - первый украинец в истории клуба - является современным нападающим, способным сочетать физическую силу, мощь и мастерство в наступательных действиях. Родившись в 1997 году, он прошел весь путь становления на родине, сначала закрепившись в составе "Днепра-1", а затем проявив себя в Европе, где выделяется голевым чутьем, умением атаковать в глубину и присутствием в штрафной площадке
Отметим, в прошлом сезоне Довбик выступал за "Рому", где провел 18 игр во всех турнирах и забил 3 гола. Почти весь прошлый сезон Довбик лечился от травмы.
"Болонья" в прошлом сезоне в "Серии А" заняла 8 место, а потому не смогла пробиться в еврокубки.
Напомним
Украинский форвард Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской "Болонье" на правах аренды до лета 2027 года. Переход связан с трансфером Сантьяго Кастро в обратном направлении.