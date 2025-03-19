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Ребров подтвердил вирус у Довбика: участие форварда в матче против Бельгии под вопросом

Киев • УНН

 • 15021 просмотра

У форварда сборной Украины Артема Довбика выявлена инфекция, поэтому его участие в игре против Бельгии под вопросом. Также команду покинул Таловеров из-за травмы.

Ребров подтвердил вирус у Довбика: участие форварда в матче против Бельгии под вопросом

Тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил, что у форварда украинской команды Артема Довбика диагностировали инфекцию. Участие нападающего в завтрашнем матче против сборной Бельгии под вопросом. Об этом Ребров заявил на пресс-конференции накануне игры с бельгийцами, передает УНН.

Что касается наших игроков… да, к сожалению, вчера Артем обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное, и невозможное. Завтра посмотрим. Сегодня, к сожалению, он не тренируется в общей группе 

- сказал Ребров.

Он также напомнил, что расположение сборной покинул Максим Таловеров, который приехал в команду с повреждением.

Ребров довызвал в сборную Сватка вместо Таловерова накануне стыковых матчей Лиги наций УЕФА18.03.25, 21:05 • 16182 просмотра

Дополнение

Сегодня СМИ сообщали, что Артем Довбик рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Сообщалось, что утром сборная Украины переехала из Бенидорма в город проведения поединка против Бельгии - Мурсии. Однако не все футболисты прибыли в отель вместе.

"Быстрее всех приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь нападающий подхватил вирус. Довбик сразу же направился в свой номер", - сообщало UA-Футбол.

Напомним

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, матч-ответ - на выезде 23 марта 2025 года.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Павел Башинский

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