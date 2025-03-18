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Ребров довызвал в сборную Сватка вместо Таловерова накануне стыковых матчей Лиги наций УЕФА

Киев • УНН

 • 16182 просмотра

Александр Сваток заменит Макса Таловерова в сборной Украины из-за травмы колена. Игрок "Плимута" уже покинул расположение команды в Испании.

Ребров довызвал в сборную Сватка вместо Таловерова накануне стыковых матчей Лиги наций УЕФА

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал Александра Сватка вместо Макса Таловерова, у которого врачи диагностировали повреждение, которое он получил в "Плимуте". Сваток, который до этого находился в резервном списке, начнет подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против Бельгии.

Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

Детали

Александр Сваток присоединился к лагерю сборной. Защитник американского "Остина" заменил Макса Таловерова, который пропустит мартовский сбор из-за повреждения

- сообщили в УАФ.

Сваток заменит Таловерова, который сегодня покинул расположение команды в испанском Бенидорме, где подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Врачи диагностировали у игрока повреждение коленного сустава, которое он получил, выступая в составе своего клуба, "Плимута". Футболист возвращается в Англию, где его восстановлением будут заниматься медики "Пилигримов".

Дополнение

На прошлой неделе УНН сообщал, что часть футболистов сборной Украины отправилась в Польшу, откуда отправилась в Испанию для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта. Сообщалось, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов, поэтому с "взрослой" командой будут тренироваться и юниоры.

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии12.03.25, 19:43 • 21644 просмотра

Вчера, 17 марта, игроки молодежной сборной U-21 и юношеской U-20 покинули лагерь взрослой команды и отправились в Турцию, где будут готовиться к товарищеским матчам.

Накануне к сборной в Испании присоединились форвард Артем Довбик, кипер Анатолий Трубин, полузащитник Александр Зинченко, защитник Виталий Миколенко и Илья Забарный, полузащитник Егор Ярмолюк, вингер Виктор Цыганков и форвард Роман Яремчук.

Напомним

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, ответный матч - на выезде 23 марта 2025 года.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Павел Башинский

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