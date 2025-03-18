Ребров довикликав до збірної Сватка замість Таловєрова напередодні стикових матчів Ліги націй УЄФА

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав Олександра Сватка замість Макса Таловєрова, в якого лікарі діагностували пошкодження, якого він зазнав у "Плімуті". Сваток, який до цього перебував у резервному списку, розпочне підготовку до матчів Ліги націй УЄФА проти Бельгії.

Про це повідомляє УАФ, передає УНН.

Деталі

Олександр Сваток приєднався до табору збірної. Захисник американського "Остіну" замінив Макса Таловєрова, який пропустить березневий збір через пошкодження - повідомили в УАФ.

Сваток замінить Таловєрова, який сьогодні залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, "Плімута". Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики "Пілігримів".

Доповнення

Минулого тижня УНН повідомляв, що частина футболістів збірної України вирушила до Польщі звідки вирушила до Іспанії для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які пройдуть 20 та 23 березня. Повідомлялося, що легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів, тому з "дорослою" командою тренуватимуться і юніори.

Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії

Вчора, 17 березня, гравці молодіжної збірної U-21 та юнацької U-20 залишили табір дорослої команди та вирушили до Туреччини, де готуватимуться до товариських матчів.

Напередодні до збірної в Іспанії приєдналися форвард Артем Довбик, кіпер Анатолій Трубін, півзахисник Олександр Зінченко, захисник Віталій Миколенко та Ілля Забарний, півзахисник Єгор Ярмолюк, вінгер Віктор Циганков та форвард Роман Яремчук.

Нагадаємо

Україна зіграє з Бельгією у плей-оф за вихід до Ліги А Ліги націй-2024/2025. Перший матч відбудеться вдома 20 березня, матч-відповідь - на виїзді 23 березня 2025 року.

Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".