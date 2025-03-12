Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії
Київ • УНН
Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.
Частина футболістів збірної України вирушила до Польщі звідки вирушить до Іспанії для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які пройдуть 20 та 23 березня. Легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів, тому з "дорослою" командою тренуватимуться і юніори. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Збірна України де-юре розпочала підготовку до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії та 23 березня в Генку. Як і зазвичай під час війни, дорога команди до місця призначення видалася важкою
В УАФ розповіли, що футболісти "Динамо" та "Олександрії" добиралися до Варшави з Києва, а "Шахтаря", "Карпат" і "Полісся" - зі Львова.
Зі столиці Польщі наша команда має вилетіти до іспанського міста Аліканте, звідки перебратися до Бенідорма, де й проходитиме тренувальний збір. 19 березня синьо-жовті планують переїхати до Мурсії, де 20-го числа на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" відбудеться їхній перший матч плей-оф ЛН із Бельгією
Окрім основного та резервного, разом із "дорослою" командою будуть тренуватися і юніори, "аби налагодити повноцінний тренувальний процес", адже легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів.
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Зокрема, разом із збірною будуть тренуватися - воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Георгій Єрмаков ("Олександрія"); захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва - "Динамо" Київ); півзахисники: Борис Крушинський ("Полісся" Житомир), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі - "Динамо" Київ); нападник: Ігор Краснопір ("Карпати" Львів).
Після 16 березня всі вони продовжать підготовку в молодіжній збірній України, НТЗ якої заплановано на період із 17-го до 25 березня в Туреччині
Нагадаємо
Україна зіграє з Бельгією у плей-оф за вихід до Ліги А Ліги націй-2024/2025. Перший матч відбудеться вдома 20 березня, матч-відповідь - на виїзді 23 березня 2025 року.
Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".