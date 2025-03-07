Ярмоленко та Назарина повертаються: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії
Київ • УНН
Сергій Ребров викликав 25 гравців до основного складу збірної України для матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До команди повертаються Ярмоленко, Назарина та Буяльський.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До складу збірної повертаються ветеран Андрій Ярмоленко, а також Єгор Назарина, який грав востаннє у збірній у 2023 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
До основного списку увійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров ("Плімут", Англія).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі - "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
До резервного списку потрапили: голкіпер Георгій Бущан ("Аль-Шабаб" Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), захисники - Олександр Сваток ("Остін", США), Денис Попов ("Динамо" Київ), півзахисники - Владислав Кабаєв ("Динамо" Київ), Дмитро Криськів ("Шахтар" Донецьк), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).
Доповнення
Зазначимо, що вперше за довгий час до збірної повертаються Андрій Ярмоленко та Єгор Назарина. Востаннє Ярмоленко викликався до збірної у вересні минулого року на матчі Ліги націй.
Назарина взагалі ж останній матч за збірну зіграв у 2023 проти збірної Мальти, в якому провів на полі 24 хвилини.
Нагадаємо
Україна зіграє з Бельгією у плей-оф за вихід до Ліги А Ліги націй-2024/2025. Перший матч відбудеться вдома 20 березня, матч-відповідь - на виїзді 23 березня 2025 року.
Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".