Ярмоленко и Назарина возвращаются: Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии
Киев • УНН
Сергей Ребров вызвал 25 игроков в основной состав сборной Украины для матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии. В команду возвращаются Ярмоленко, Назарина и Буяльский.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. В состав сборной возвращаются ветеран Андрей Ярмоленко, а также Егор Назарина, который играл в последний раз за сборную в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Валерий Бондар (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все - "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
В резервный список попали: голкипер Георгий Бущан ("Аль-Шабаб" Эр-Рияд, Саудовская Аравия), защитники - Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов ("Динамо" Киев), полузащитники - Владислав Кабаев ("Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).
Дополнение
Отметим, что впервые за долгое время в сборную возвращаются Андрей Ярмоленко и Егор Назарина. В последний раз Ярмоленко вызывался в сборную в сентябре прошлого года на матчи Лиги наций.
Назарина вообще последний матч за сборную сыграл в 2023 против сборной Мальты, в котором провел на поле 24 минуты.
Напоминаем
Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, матч-ответ - на выезде 23 марта 2025 года.
Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".