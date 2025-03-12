Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

Часть футболистов сборной Украины отправилась в Польшу, откуда отправится в Испанию для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта. Легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов, поэтому со "взрослой" командой будут тренироваться и юниоры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Сборная Украины де-юре начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке. Как и обычно во время войны, дорога команды к месту назначения выдалась тяжелой - говорится в сообщении.

В УАФ рассказали, что футболисты "Динамо" и "Александрии" добирались до Варшавы из Киева, а "Шахтера", "Карпат" и "Полесья" - из Львова.

Из столицы Польши наша команда должна вылететь в испанский город Аликанте, откуда перебраться в Бенидорм, где и будет проходить тренировочный сбор. 19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20-го числа на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" состоится их первый матч плей-офф ЛН с Бельгией - добавили в УАФ.

Кроме основного и резервного, вместе со "взрослой" командой будут тренироваться и юниоры, "чтобы наладить полноценный тренировочный процесс", ведь легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.

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В частности, вместе со сборной будут тренироваться - вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия"); защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев); полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье" Житомир), Александр Яцик ("Заря" Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все - "Динамо" Киев); нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты" Львов).

После 16 марта все они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции - отметили в УАФ.

Напомним

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, ответный матч - на выезде 23 марта 2025 года.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".