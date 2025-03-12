Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17072 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32197 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66648 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216222 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124125 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392883 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311741 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213997 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244346 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255193 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46859 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133599 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15938 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15392 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12893 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133621 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216222 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392883 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255044 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311741 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3802 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15409 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46877 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72377 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57439 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

Киев • УНН

 • 21644 просмотра

Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

Часть футболистов сборной Украины отправилась в Польшу, откуда отправится в Испанию для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта. Легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов, поэтому со "взрослой" командой будут тренироваться и юниоры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Сборная Украины де-юре начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке. Как и обычно во время войны, дорога команды к месту назначения выдалась тяжелой 

- говорится в сообщении.

В УАФ рассказали, что футболисты "Динамо" и "Александрии" добирались до Варшавы из Киева, а "Шахтера", "Карпат" и "Полесья" - из Львова.

Из столицы Польши наша команда должна вылететь в испанский город Аликанте, откуда перебраться в Бенидорм, где и будет проходить тренировочный сбор. 19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20-го числа на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" состоится их первый матч плей-офф ЛН с Бельгией

 - добавили в УАФ.

Кроме основного и резервного, вместе со "взрослой" командой будут тренироваться и юниоры, "чтобы наладить полноценный тренировочный процесс", ведь легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.

Ярмоленко и Назарина возвращаются: Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии07.03.25, 19:05 • 17978 просмотров

В частности, вместе со сборной будут тренироваться - вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия"); защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев); полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье" Житомир), Александр Яцик ("Заря" Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все - "Динамо" Киев); нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты" Львов).

После 16 марта все они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции

- отметили в УАФ. 

Напомним

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, ответный матч - на выезде 23 марта 2025 года.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
УЕФА
Варшава
Бельгия
Испания
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20