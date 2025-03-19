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Ребров підтвердив вірус у Довбика: участь форварда в матчі проти Бельгії під питанням

Київ • УНН

 • 15038 перегляди

У форварда збірної України Артема Довбика виявлено інфекцію, тому його участь у грі проти Бельгії під питанням. Також команду покинув Таловєров через травму.

Ребров підтвердив вірус у Довбика: участь форварда в матчі проти Бельгії під питанням

Тренер збірної України Сергій Ребров підтвердив, що у форварда української команди Артема Довбика діагностували інфексію. Участь нападника у завтрашньому матчі проти збірної Бельгії під питанням. Про це Ребров заявив на прессконференції напередодні гри з бельгійцями, передає УНН.

Що стосується наших гравців… так, на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе, і неможливе. Завтра подивимося. Сьогодні, на жаль, він не тренується в загальній групі 

- сказав Ребров.

Він також нагадав, що розташування збірної залишив Максим Таловєров, який приїхав до команди із пошкодженням.

Ребров довикликав до збірної Сватка замість Таловєрова напередодні стикових матчів Ліги націй УЄФА18.03.25, 21:05 • 16201 перегляд

Доповнення

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що Артем Довбик ризикує пропустити перший матч плей-оф Ліги націй проти збірної Бельгії. Повідомлялося, що вранці збірна України переїхала з Бенідорма до міста проведення поєдинку проти Бельгії - Мурсії. Однак не всі футболісти прибули до готелю разом.

"Швидше за всіх приїхав Артем Довбик. Він та водій мікроавтобуса були у масках для обличчя, адже нападник підхопив вірус. Довбик відразу ж попрямував до свого номеру", - повідомляло UA-Футбол.

Нагадаємо

Україна зіграє з Бельгією у плей-оф за вихід до Ліги А Ліги націй-2024/2025. Перший матч відбудеться вдома 20 березня, матч-відповідь - на виїзді 23 березня 2025 року.

Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".

Павло Башинський

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