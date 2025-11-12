Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции

В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу проведет пятый поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Франции в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в 21:45. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, и где смотреть матч.

Матч, стадион

Поединок пятого тура отбора к ЧМ-2026 в группе D между Украиной и Францией начнется в 21:45 по Киеву на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

В начале ноября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026.

Отбор на ЧМ-2026: Ребров объявил состав сборной Украины — дебютные вызовы Волынца и Батагова, возвращение Караваева

Однако недавно стало известно, что Ребров произвел две замены в команде накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина.

Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков

Кроме того, сборной не поможет Артем Довбик из-за повреждения, которое он получил в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе". Место Довбика в сборной занял вингер киевского "Динамо" Назар Волошин.

Арбитры матча

Поединок на "Парк де Пренс" рассудит арбитр из Словении Славко Винчич.

Славко Винчич - главный арбитр поединка

В поле ему будут помогать Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, арбитр VAR: Бастиан Данкерт.

Отметим, что Винчич дважды судил матчи сборной Украины, и в них сине-желтые не уступали: в сентябре 2021 года сыграли вничью с Францией (1:1), а в октябре 2023 года обыграли Северную Македонию (2:0).

Фаворит

Букмекеры отдают уверенное преимущество сборной Франции, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,2. На победу Украины дают коэффициент - 13,8, а на ничью - 7,4.

Отметим, что первый матч между сборными завершился уверенной победой сборной Франции - 2:0.

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 2026

Сейчас национальная команда Украины занимает 2 место с семью очками. Франция же идет первой с 10 зачетными баллами в активе.

Где смотреть

Прямой эфир будет доступен на медиасервисе MEGOGO и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.