Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции

Киев • УНН

 • 5286 просмотра

Сборная Украины по футболу проведет пятый поединок отбора на Чемпионат мира-2026 против Франции 13 ноября в 21:45 на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Букмекеры считают Францию фаворитом матча, который будет транслировать MEGOGO.

Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции

В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу проведет пятый поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Франции в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в 21:45. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, и где смотреть матч. 

Матч, стадион

Поединок пятого тура отбора к ЧМ-2026 в группе D между Украиной и Францией начнется в 21:45 по Киеву на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. 

В начале ноября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026. 

Отбор на ЧМ-2026: Ребров объявил состав сборной Украины — дебютные вызовы Волынца и Батагова, возвращение Караваева04.11.25, 15:51 • 2325 просмотров

Однако недавно стало известно, что Ребров произвел две замены в команде накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина.

Бражко и Батагов не помогут сборной против Франции и Исландии: кем Ребров заменил травмированных игроков07.11.25, 15:25 • 2584 просмотра

Кроме того, сборной не поможет Артем Довбик из-за повреждения, которое он получил в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе". Место Довбика в сборной занял вингер киевского "Динамо" Назар Волошин. 

Арбитры матча

Поединок на "Парк де Пренс" рассудит арбитр из Словении Славко Винчич. 

Славко Винчич - главный арбитр поединка
Славко Винчич - главный арбитр поединка

В поле ему будут помогать Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, арбитр VAR: Бастиан Данкерт. 

Отметим, что Винчич дважды судил матчи сборной Украины, и в них сине-желтые не уступали: в сентябре 2021 года сыграли вничью с Францией (1:1), а в октябре 2023 года обыграли Северную Македонию (2:0).

Фаворит

Букмекеры отдают уверенное преимущество сборной Франции, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,2. На победу Украины дают коэффициент - 13,8, а на ничью - 7,4. 

Отметим, что первый матч между сборными завершился уверенной победой сборной Франции - 2:0. 

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 202606.09.25, 00:00 • 4744 просмотра

Сейчас национальная команда Украины занимает 2 место с семью очками. Франция же идет первой с 10 зачетными баллами в активе. 

Где смотреть

Прямой эфир будет доступен на медиасервисе MEGOGO и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях. 

Павел Башинский

