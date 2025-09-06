$41.350.02
16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 2026

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Сборная Украины по футболу уступила Франции со счетом 0:2 в первом матче квалификации Чемпионата Мира-2026. Голы за французов забили Олисе и Мбаппе.

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 2026

Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации Чемпионата Мира-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции, сообщает УНН.

Детали

Команда Дидье Дешама прогнозируемо начала мощнее, и уже на 10-й минуте Олисе открыл счет - 1:0.

Еще в первом тайме французы могли удваивать преимущество, впрочем, тот же Олисе и Мбаппе своими возможностями не воспользовались.

После перерыва подопечные Сергея Реброва заиграли гораздо убедительнее. В середине второй половины отличные возможности отличиться имели Довбик и Забарный.

Но последнее слово осталось за Францией: на 82-й минуте Мбаппе установил окончательный счет - 2:0.

Следующий матч украинцы проведут уже 9 сентября на выезде против команды Азербайджана.

Справочно

Финальный турнир Чемпионата Мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы туда попадут победители своих групп, команды, занявшие вторые места, будут бороться за путевку на Мундиаль в плей-офф.

