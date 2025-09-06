Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 2026

Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации Чемпионата Мира-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции, сообщает УНН.

Детали

Команда Дидье Дешама прогнозируемо начала мощнее, и уже на 10-й минуте Олисе открыл счет - 1:0.

Еще в первом тайме французы могли удваивать преимущество, впрочем, тот же Олисе и Мбаппе своими возможностями не воспользовались.

После перерыва подопечные Сергея Реброва заиграли гораздо убедительнее. В середине второй половины отличные возможности отличиться имели Довбик и Забарный.

Но последнее слово осталось за Францией: на 82-й минуте Мбаппе установил окончательный счет - 2:0.

Следующий матч украинцы проведут уже 9 сентября на выезде против команды Азербайджана.

Справочно

Финальный турнир Чемпионата Мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы туда попадут победители своих групп, команды, занявшие вторые места, будут бороться за путевку на Мундиаль в плей-офф.

