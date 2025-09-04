Новый форвард "Динамо" Блэнуцэ оказался фанатом "русского мира"? В клубе отреагировали на скандальные репосты футболиста

Новичок киевского "Динамо", румынский форвард Владислав Блэнуцэ оказался в центре скандала: фанаты обнаружили на его странице в ТикТок репосты видео с российским пропагандистом владимиром соловьевым, а также репосты видео из сериалов "Бригада" и другого российского контента. В "Динамо" заявили, что Блэнуцэ подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки, а сам футболист сказал о том, что гордится играть в Украине, пишет УНН.

Детали

В ночь на 3 сентября киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 23-летним румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ, который выступал за "Пескару" и "Университатю Крайова 1948", а также представлял юношеские и молодежные сборные Молдовы и Румынии.

Уже сегодня, 4 сентября, блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников обратил внимание на пророссийские репосты футболиста в соцсети TikTok, прикрепив соответствующие скриншоты.

Репосты новичка ФК "Динамо" Киев Владислава Блэнуцэ в ТикТок. Репосты соловьева, "Бригады", пацанские цитаты и куча ваты в голове - написал Мирошников.

Однако, отметим, что аккаунт в ТикТок, а также в Instagram не имел подтверждения от платформ. После публикации соответствующих скриншотов, страница стала приватной.

Кроме того, в сети утверждалось, что в репостах жены примерно то же самое – есть и ностальгия по СССР, и репост речи президента рф. Как и в случае с футболистом, аккаунт также был закрыт.

Ситуация вызвала бурное возмущение среди украинцев и болельщиков. На ситуацию отреагировал даже представитель Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий.

В своем посте Лиховий сделал отсылку к скандалу вокруг Украинского католического университета, когда мать абитуриентки, драматург и режиссер Наталья Ворожбит рассказала публично, что ее дочери отказали в поселении в общежитие из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом на странице в Instagram.

В "Динамо" Киев заявили, что "патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды".

В клубе отметили, что, во-первых, соглашение по приобретению Владислава Блэнуцэ состоялось в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в "Жирону".

В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции - он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за "Динамо" - говорится в заявлении клуба.

Во-вторых, как заявили в клубе, как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком.

Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает истинную ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине - добавили в клубе.

Там добавили, что для команды не существует компромиссов в вопросе отношения спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины.

Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с кем-либо из наших игроков. Четвертое. Владислав Блэнуцэ сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции. Уже завтра на клубном канале "Динамо ТВ" выйдет его первое развернутое интервью, в котором он ответит на все вопросы и поделится собственным видением ситуации - резюмировали в клубе.

Сам румынский футболист уже обратился к болельщикам-киевлянам.