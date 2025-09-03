«Динамо» подписало румынского форварда Блэнуцэ на 5 лет: что о нем известно

$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 52229 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 85049 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 122012 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 136466 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 74006 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 136839 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 50079 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 88169 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53809 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108733 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 221979 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 221760 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 211091 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 207730 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 202541 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 52233 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 122020 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 136474 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 78939 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 136840 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 10702 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 25192 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 28493 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 42995 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 88171 просмотра
«Динамо» подписало румынского форварда Блэнуцэ на 5 лет: что о нем известно

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подписал 5-летний контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ. Он родился в Молдове, играл за «Пескару» и «Университатю Крайова 1948», а также представлял юношеские и молодежные сборные Молдовы и Румынии.

«Динамо» подписало румынского форварда Блэнуцэ на 5 лет: что о нем известно

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ. Об этом сообщается на сайте чемпионов Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соглашение рассчитано на 5 лет.

Владислав родился 12 января 2002 года в городе Хынчешты (Молдова). Его рост - 1,93 м, основная позиция - центральный нападающий, рабочая нога - правая.

Футбольную карьеру Блэнуцэ начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба "Пескара", где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B. В составе "Пескары" провел 6 матчей

- говорится в сообщении.

В "Динамо" уточнили, что в сентябре 2022 года Блэнуцэ перешел в ФК "Университатя Крайова 1948" на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом.

В сезоне 2023/2024 Владислав сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов. В сезоне 2024/2025 на правах аренды выступал за "Университатю Клуж", где провел 37 матчей и отметился 12 голами. На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U20 и U21

- указывается в сообщении.

В "Динамо" добавили, что отец Владислава - известный тренер Эдуард Блэнуцэ, который сейчас возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Молдовы "Петрокуб".

Напомним

На днях форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат перешел в испанскую "Жирону" на постоянной основе.

«Фулхэм» подписал Кевина из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро02.09.25, 14:29 • 2316 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт