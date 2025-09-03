«Динамо» подписало румынского форварда Блэнуцэ на 5 лет: что о нем известно

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ. Об этом сообщается на сайте чемпионов Украины, информирует УНН.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 5 лет.

Владислав родился 12 января 2002 года в городе Хынчешты (Молдова). Его рост - 1,93 м, основная позиция - центральный нападающий, рабочая нога - правая.

Футбольную карьеру Блэнуцэ начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба "Пескара", где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B. В составе "Пескары" провел 6 матчей

В "Динамо" уточнили, что в сентябре 2022 года Блэнуцэ перешел в ФК "Университатя Крайова 1948" на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом.

В сезоне 2023/2024 Владислав сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов. В сезоне 2024/2025 на правах аренды выступал за "Университатю Клуж", где провел 37 матчей и отметился 12 голами. На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U20 и U21