Динамо підписало румунського форварда Бленуце на 5 років: що про нього відомо

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Про це повідомляється на сайті чемпіонів України, інформує УНН.

Зазначається, що угода розрахована на 5 років.

Владіслав народився 12 січня 2002 року в місті Хінчешті (Молдова). Його зріст - 1,93 м, основна позиція - центральний нападник, робоча нога - права.

Футбольну кар’єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу "Пескара", де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B. У складі "Пескари" провів 6 матчів

В "Динамо" уточнили, що у вересні 2022 року Бленуце перейшов до ФК "Університатя Крайова 1948" на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом.

У сезоні 2023/2024 Владіслав зіграв 31 матч, у яких забив 8 голів. У сезоні 2024/2025 на правах оренди виступав за "Університатю Клуж", де провів 37 матчів та відзначився 12 голами. На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21