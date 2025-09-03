Динамо підписало румунського форварда Бленуце на 5 років: що про нього відомо
Київ • УНН
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав 5-річний контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Він народився в Молдові, грав за "Пескару" та "Університатю Крайова 1948", а також представляв юнацькі та молодіжні збірні Молдови та Румунії.
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Про це повідомляється на сайті чемпіонів України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що угода розрахована на 5 років.
Владіслав народився 12 січня 2002 року в місті Хінчешті (Молдова). Його зріст - 1,93 м, основна позиція - центральний нападник, робоча нога - права.
Футбольну кар’єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу "Пескара", де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B. У складі "Пескари" провів 6 матчів
В "Динамо" уточнили, що у вересні 2022 року Бленуце перейшов до ФК "Університатя Крайова 1948" на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом.
У сезоні 2023/2024 Владіслав зіграв 31 матч, у яких забив 8 голів. У сезоні 2024/2025 на правах оренди виступав за "Університатю Клуж", де провів 37 матчів та відзначився 12 голами. На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21
У "Динамо" додали, що батько Владіслава - відомий тренер Едуард Бленуце, який наразі очолює клуб вищого дивізіону чемпіонату Молдови "Петрокуб".
Нагадаємо
Днями форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.
