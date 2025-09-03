$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 52290 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 85148 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 122070 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 136526 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 74036 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 136867 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50087 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88179 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53810 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108734 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Динамо підписало румунського форварда Бленуце на 5 років: що про нього відомо

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав 5-річний контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Він народився в Молдові, грав за "Пескару" та "Університатю Крайова 1948", а також представляв юнацькі та молодіжні збірні Молдови та Румунії.

Динамо підписало румунського форварда Бленуце на 5 років: що про нього відомо

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Про це повідомляється на сайті чемпіонів України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що угода розрахована на 5 років.

Владіслав народився 12 січня 2002 року в місті Хінчешті (Молдова). Його зріст - 1,93 м, основна позиція - центральний нападник, робоча нога - права.

Футбольну кар’єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу "Пескара", де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B. У складі "Пескари" провів 6 матчів

- йдеться у повідомленні.

В "Динамо" уточнили, що у вересні 2022 року Бленуце перейшов до ФК "Університатя Крайова 1948" на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом.

У сезоні 2023/2024 Владіслав зіграв 31 матч, у яких забив 8 голів. У сезоні 2024/2025 на правах оренди виступав за "Університатю Клуж", де провів 37 матчів та відзначився 12 голами. На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21

- вказується у повідомленні.

У "Динамо" додали, що батько Владіслава - відомий тренер Едуард Бленуце, який наразі очолює клуб вищого дивізіону чемпіонату Молдови "Петрокуб".

Нагадаємо

Днями форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.

