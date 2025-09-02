Дочь режиссера Ворожбит отказались заселять в общежитие Украинского католического университета из-за эмодзи ЛГБТ-флага: в учебном заведении ответили

Во Львове разгорелся скандал вокруг Украинского католического университета. Мать абитуриентки, драматург и режиссер Наталья Ворожбит публично рассказала, что ее дочери отказали в поселении в общежитие из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом на странице в Instagram. По словам женщины, администрация коллегиума признала, что именно этот символ стал причиной отказа, несмотря на то, что студентка прошла все отборы, заплатила за обучение и готовилась к переезду. Об этом Ворожбит написала на своей странице в Facebook, а впоследствии отреагировал и университет, пишет УНН.

Детали

Абитуриентка, которую зовут Параска Ворожбит, поступила в этом году на гуманитарный факультет УКУ. Она мечтала об обучении во Львове, студенческом сообществе и возможности жить в относительно более безопасном городе. Ее семья не воспользовалась даже льготами на оплату (отец – участник боевых действий), полностью заплатив за семестр.

Однако за 12 дней до начала обучения пришло письмо с отказом в поселении. Когда мать позвонила в университет, ей объяснили, что предоставить официальную причину не могут, и посоветовали искать квартиру. Впоследствии, благодаря личным контактам, семья узнала, что дело в упомянутом эмодзи.

Мать Параски рассказала, что во время дальнейшего разговора с представительницей университета получила подтверждение: символ стал причиной отказа, а саму студентку даже сравнили с человеком, который "выставил бы российский флаг в профиле". Девушке предложили альтернативный вариант — поселение в квартире для педагогов, но при условии, что она уберет эмодзи и пообещает "не пропагандировать ЛГБТ".

Семья сочла такое требование дискриминационным и разорвала контракт с УКУ. Параску охотно приняли в Киево-Могилянскую академию, однако мать признает: "Мечта разрушена, а радость обучения омрачена".

Эта история вызвала волну обсуждений в соцсетях. Многие видят в ней пример ценностного конфликта: с одной стороны – университет, позиционирующий себя как европейский и открытый, а с другой – практики, которые воспринимаются как дискриминация и возвращение к "средневековым механизмам".

Что говорят в УКУ?

Учебное заведение обнародовало официальную позицию и опубликовало письмо ректора, датированное 22 августа, которое было отправлено в ответ на запрос Параскевы Курочкиной.

В университете подчеркнули, что отбор на программу "Христианская духовность в постмодернистскую эпоху" происходит на конкурсной основе – по результатам собеседования и анкеты. В этом году количество заявлений превысило возможности программы, поэтому более 15 кандидатам пришлось отказать.

Хотим подчеркнуть, что отбор осуществляется администрацией Коллегиума в соответствии с Положением о программе. Конкуренция была высокой, и решения принимались по таким критериям: понимание миссии и ценностей УКУ, мотивация к участию, а также готовность соблюдать правила проживания в Коллегиуме – говорится в ответе ректора.

Вуз выразил сожаление, что отказ был воспринят как ограничение в возможностях обучения в УКУ. Там отметили, что студентку зачислили на обучение по ее заявлению и даже предлагали помощь с жильем рядом с кампусом.

Нам жаль, что Вы в итоге приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием – добавили в университете.

