Дочь режиссера Ворожбит отказались заселять в общежитие Украинского католического университета из-за эмодзи ЛГБТ-флага: в учебном заведении ответили

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 28335 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 53105 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 95296 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 111514 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 62247 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 124553 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46262 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 82908 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52904 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107677 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 209941 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 209665 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 199293 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 196163 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 190422 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 28341 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 95310 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 111529 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 70252 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 124557 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 522 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 20116 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 23476 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 38525 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 82908 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

Дочь режиссера Ворожбит отказались заселять в общежитие Украинского католического университета из-за эмодзи ЛГБТ-флага: в учебном заведении ответили

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Во Львове абитуриентке УКУ отказали в поселении в общежитие из-за эмодзи ЛГБТ-флага в Instagram. Семья сочла требование дискриминационным и разорвала контракт с университетом. В ВУЗе выразили сожаление, что отказ был воспринят как ограничение в возможностях обучения в УКУ.

Дочь режиссера Ворожбит отказались заселять в общежитие Украинского католического университета из-за эмодзи ЛГБТ-флага: в учебном заведении ответили

Во Львове разгорелся скандал вокруг Украинского католического университета. Мать абитуриентки, драматург и режиссер Наталья Ворожбит публично рассказала, что ее дочери отказали в поселении в общежитие из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом на странице в Instagram. По словам женщины, администрация коллегиума признала, что именно этот символ стал причиной отказа, несмотря на то, что студентка прошла все отборы, заплатила за обучение и готовилась к переезду. Об этом Ворожбит написала на своей странице в Facebook, а впоследствии отреагировал и университет, пишет УНН.

Детали

Абитуриентка, которую зовут Параска Ворожбит, поступила в этом году на гуманитарный факультет УКУ. Она мечтала об обучении во Львове, студенческом сообществе и возможности жить в относительно более безопасном городе. Ее семья не воспользовалась даже льготами на оплату (отец – участник боевых действий), полностью заплатив за семестр.

Однако за 12 дней до начала обучения пришло письмо с отказом в поселении. Когда мать позвонила в университет, ей объяснили, что предоставить официальную причину не могут, и посоветовали искать квартиру. Впоследствии, благодаря личным контактам, семья узнала, что дело в упомянутом эмодзи.

Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска01.09.25, 16:45 • 2494 просмотра

Мать Параски рассказала, что во время дальнейшего разговора с представительницей университета получила подтверждение: символ стал причиной отказа, а саму студентку даже сравнили с человеком, который "выставил бы российский флаг в профиле". Девушке предложили альтернативный вариант — поселение в квартире для педагогов, но при условии, что она уберет эмодзи и пообещает "не пропагандировать ЛГБТ".

Семья сочла такое требование дискриминационным и разорвала контракт с УКУ. Параску охотно приняли в Киево-Могилянскую академию, однако мать признает: "Мечта разрушена, а радость обучения омрачена".

Эта история вызвала волну обсуждений в соцсетях. Многие видят в ней пример ценностного конфликта: с одной стороны – университет, позиционирующий себя как европейский и открытый, а с другой – практики, которые воспринимаются как дискриминация и возвращение к "средневековым механизмам".

Что говорят в УКУ?

Учебное заведение обнародовало официальную позицию и опубликовало письмо ректора, датированное 22 августа, которое было отправлено в ответ на запрос Параскевы Курочкиной.

В университете подчеркнули, что отбор на программу "Христианская духовность в постмодернистскую эпоху" происходит на конкурсной основе – по результатам собеседования и анкеты. В этом году количество заявлений превысило возможности программы, поэтому более 15 кандидатам пришлось отказать.

Хотим подчеркнуть, что отбор осуществляется администрацией Коллегиума в соответствии с Положением о программе. Конкуренция была высокой, и решения принимались по таким критериям: понимание миссии и ценностей УКУ, мотивация к участию, а также готовность соблюдать правила проживания в Коллегиуме

– говорится в ответе ректора.

Вуз выразил сожаление, что отказ был воспринят как ограничение в возможностях обучения в УКУ. Там отметили, что студентку зачислили на обучение по ее заявлению и даже предлагали помощь с жильем рядом с кампусом. 

Нам жаль, что Вы в итоге приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием

– добавили в университете.

Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция30.08.25, 15:52 • 3888 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоОбразование
Львов