Доньку режисерки Ворожбит відмовились заселяти до гуртожитку Українського католицького університету через емодзі ЛГБТ-прапора: у навчальному закладі відповіли

У Львові розгорівся скандал навколо Українського католицького університету. Мати абітурієнтки, драматургиня та режисерка Наталія Ворожбит розповіла публічно, що її доньці відмовили в поселенні до гуртожитку через емодзі з ЛГБТ-прапором на сторінці в Instagram. За словами жінки, адміністрація колегіуму визнала, що саме цей символ став причиною відмови, попри те, що студентка пройшла всі відбори, заплатила за навчання і готувалася до переїзду. Про це Ворожбит написала на своїй сторінці у Facebook, а згодом відреагував і університет, пише УНН.

Деталі

Абітурієнтка, яку звати Параска Ворожбит, вступила цього року на гуманітарний факультет УКУ. Вона мріяла про навчання у Львові, студентську спільноту та можливість жити у відносно безпечнішому місті. Її сім’я не скористалася навіть пільгами на оплату (батько – учасник бойових дій), повністю заплативши за семестр.

Однак за 12 днів до початку навчання прийшов лист із відмовою в поселенні. Коли мати зателефонувала до університету, їй пояснили, що надати офіційну причину не можуть, і порадили шукати квартиру. Згодом, завдяки особистим контактам, сім’я дізналася, що справа у згаданому емодзі.

Мати Параски розповіла, що під час подальшої розмови з представницею університету отримала підтвердження: символ став причиною відмови, а саму студентку навіть порівняли з людиною, яка "виставила б російський прапор у профілі". Дівчині запропонували альтернативний варіант — поселення у квартирі для педагогів, але за умови, що вона прибере емодзі та пообіцяє "не пропагувати ЛГБТ".

Родина вважала таку вимогу дискримінаційною та розірвала контракт з УКУ. Параску охоче прийняли до Києво-Могилянської академії, проте мати визнає: "Мрія зруйнована, а радість навчання затьмарена".

Ця історія викликала хвилю обговорень у соцмережах. Багато хто бачить у ній приклад ціннісного конфлікту: з одного боку – університет, що позиціонує себе як європейський та відкритий, а з іншого – практики, які сприймаються як дискримінація та повернення до "середньовічних механізмів".

Що кажуть в УКУ?

Навчальний заклад оприлюднив офіційну позицію та опублікував лист ректора, датований 22 серпня, який був надісланий у відповідь на запит Параскеви Курочкіної.

В університеті наголосили, що відбір на програму "Християнська духовність у постмодерній добі" відбувається на конкурсній основі – за результатами співбесіди та анкети. Цьогоріч кількість заяв перевищила можливості програми, тож понад 15 кандидатам довелося відмовити.

Хочемо наголосити, що відбір здійснюється адміністрацією Колегіуму відповідно до Положення про програму. Конкуренція була високою, і рішення ухвалювали за такими критеріями: розуміння місії та цінностей УКУ, мотивація до участі, а також готовність дотримуватися правил проживання у Колегіумі – йдеться у відповіді ректора.

Виш висловив жаль, що відмова була сприйнята як обмеження у можливостях навчання в УКУ. Там зазначили, що студентку зарахували на навчання за її заявою та навіть пропонували допомогу з житлом поруч із кампусом.

Нам шкода, що Ви в підсумку прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням – додали в університеті.

