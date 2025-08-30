Група радикальних молодиків намагалася зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 17938 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
10:36 • 37863 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 130859 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 66976 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 58291 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 80696 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 239220 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 197985 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 96098 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98923 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 197985 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Starlink
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Свіфт

Група радикальних молодиків намагалася зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно відреагувала. Правоохоронці обмежили доступ та припинили штовханину, спростовуючи інформацію про сутички.

Група радикальних молодиків намагалася зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція

Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно відреагувала та забезпечила порядок. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

Деталі

За словами правоохоронців, наразі у мережі поширюється неправдива інформація про нібито сутички під час заходу.

Це не відповідає дійсності. Правоохоронці зафіксували спробу групи радикально налаштованої молоді пройти до місця проведення. Поліцейські обмежили доступ та оперативно припинили незначну штовханину

- пояснили в поліції.

Як пояснили правоохоронці, поліція діалогу провела роз’яснювальну роботу з громадянами.

Наразі ж поліція Харківщини продовжує працювати у посиленому режимі, щоб гарантувати безпеку та правопорядок.

Довідково

"ХарківПрайд" — це ЛГБТ-захід, що проходить у Харкові з 2019 року. У його програму входять лекції, відкриті дискусії та Марш "ХарківПрайд" — мирна хода на підтримку рівних прав і можливостей для всіх людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Марш ЛГБТК+ у Будапешті зібрав 200 000 осіб, незважаючи на заборону Орбана29.06.25, 03:36 • 5609 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Фейкові новини
Мітинги в Україні
Харківська область