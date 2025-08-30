Група радикальних молодиків намагалася зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція
Київ • УНН
Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно відреагувала. Правоохоронці обмежили доступ та припинили штовханину, спростовуючи інформацію про сутички.
Деталі
За словами правоохоронців, наразі у мережі поширюється неправдива інформація про нібито сутички під час заходу.
Це не відповідає дійсності. Правоохоронці зафіксували спробу групи радикально налаштованої молоді пройти до місця проведення. Поліцейські обмежили доступ та оперативно припинили незначну штовханину
Як пояснили правоохоронці, поліція діалогу провела роз’яснювальну роботу з громадянами.
Наразі ж поліція Харківщини продовжує працювати у посиленому режимі, щоб гарантувати безпеку та правопорядок.
Довідково
"ХарківПрайд" — це ЛГБТ-захід, що проходить у Харкові з 2019 року. У його програму входять лекції, відкриті дискусії та Марш "ХарківПрайд" — мирна хода на підтримку рівних прав і можливостей для всіх людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
