Марш ЛГБТК+ у Будапешті зібрав 200 000 осіб, незважаючи на заборону Орбана

Прайд-марш на підтримку прав ЛГБТК+ у Будапешті, проведення якого заборонив уряд Віктора Орбана, зібрав близько 200 000 осіб. Про це повідомляє Digi24, інформує УНН.

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Зазначається, що гей-парад у столиці Угорщини пройшов без інцидентів, при цьому зібрання стало наймасовішим за усі 30 років його проведення. Рекордна кількість учасників була викликана спротивом забороні прав ЛГБТ+, якої прагнув прем’єр-міністр країни Орбан.

На чолі демонстрації під гаслом "Свободу та любов не можна заборонити" йшов мер Будапешта, еколог Гергей Карачонь, у супроводі Йоланди Діас, віцепрем’єр-міністерки Іспанії.

Будапешт, завдяки вашій участі, сьогодні став столицею Європи - сказав Карачонь.

Він заявив, що Будапешт "завжди захищатиме тих, кому загрожує позбавлення прав".

Або ми всі вільні, або ніхто з нас не вільний - додав Карачонь.

Він подякував своїм колегам з таких міст, як Барселона, Париж, Афіни та Лондон, які взяли участь у марші солідарності.

Зазначається, що у марші за європейські цінності також взяли участь численні депутати Європарламенту з кількох політичних груп.

Різноманітність та недискримінація є фундаментальними цінностями для Європейського парламенту, закріпленими в Хартії основних прав Європейського Союзу - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Вказується, що Європейський парламент неодноразово виступав проти регресу європейських цінностей в Угорщині. Так, у своїй резолюції від 18 червня євродепутати висловили стурбованість дискримінаційними заходами, запровадженими в деяких державах-членах під приводом боротьби з пропагандою ЛГБТ+.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, щоб уникнути звинувачень у жорстокому придушенні демонстрації, виключив будь-яке втручання правоохоронних органів, але пригрозив учасникам подальшими правовими наслідками.

Нагадаємо

У березні парламент Угорщини ухвалив закон про заборону прайду ЛГБТК+ спільнот. Документом, який підтримала партія Віктора Орбана, що має переважну більшість голосів, було внесено правки про масові зібрання, а саме – пропозицію визнати правопорушенням відвідування та організацію заходів, які суперечать законам "про захист дітей" або "пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх".

На прайді у Будапешті очікується рекордна кількість учасників попри політику Орбана щодо ЛГБТК+