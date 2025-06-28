На прайді у Будапешті очікується рекордна кількість учасників попри політику Орбана щодо ЛГБТК+

В Угорщині очікується, що рекордна кількість людей візьме участь у прайді у Будапешті в суботу. Угорські борці за права секс-меншин об'єднають зусилля з активістами та політиками з усієї Європи в марші, який має стати частиною опору постійному послабленню прав ЛГБТК+ угорським урядом, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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"Цього тижня всі погляди прикуті до Будапешта. Це більше, ніж одне святкування прайду, один прайд-марш. Йдеться про право бути собою, любити того, кого хочеш, чи то в Будапешті, Брюсселі, чи деінде", – сказала журналістам у столиці Угорщини в п'ятницю Аджа Лябіб, єврокомісар з питань рівності.

Проведення головного прайд-маршу країни було поставлено під сумнів на початку цього року після того, як правляча партія "Фідес", очолювана правим політиком Віктором Орбаном, підтримала законодавство, яке створило правову основу для заборони прайду, посилаючись на широко критиковану необхідність захисту дітей, пише видання.

Угорський уряд також заявив, що використовуватиме програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують будь-які заборонені заходи, що може призвести до штрафу до 500 євро.

Цей крок викликав обурення частини угорських громадян та за її межами країни, перетворивши Будапештський прайд на заяву проти уряду, який давно стикається з критикою за послаблення демократичних інституцій та поступовий підрив верховенства права.

Як пише AFP, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поліція не буде "розганяти" суботній прайд в Будапешті, попри заборону, але попередив учасників та організаторів про правові наслідки. Минулого тижня поліція заборонила проведення прайду в Будапешті, посилаючись на нещодавні зміни в законодавстві, що забороняють пропаганду або демонстрацію гомосексуальності особам, які не досягли 18 років.

Лябіб сказала, що ЄС стоїть поруч із ЛГБТК+ людьми.

"Це основна цінність - збиратися мирно, бути собою, любити того, кого хочеш. Це основні цінності, які покоління до нас будували, цеглинка за цеглиною, і ми не збираємося допускати жодного регресу з боку однієї з наших держав-членів", - сказала вона.

Організатори Будапештського прайду, який цього року відзначатиме своє 30-річчя, заявили, що уряд намагається обмежити мирні протести, переслідуючи їх.

"Цей захід був однією з важливих віх ЛГБТК-спільноти. Наше гасло цього року - ми вдома. Цим ми хочемо привернути увагу до того факту, що ЛГБТК-люди є невід’ємною частиною угорського суспільства, як і будь-які інші люди. У нашій історії, у нашій культурі - це те місце, де ми належимо", - сказав речник прайду Мате Хегедуш.

Попри невизначеність, очікується, що десятки тисяч угорців візьмуть участь у прайді. До них приєднаються політики та правозахисники з понад 30 країн, зокрема колишній прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, міністр культури Іспанії Ернест Уртасун, понад 70 членів Європейського парламенту та мери Брюсселя та Амстердама.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня приєдналася до закликів до угорської влади дозволити проведення заходу. Орбан швидко відповів, порівнявши це з отриманням наказів з москви за комуністичних часів.

"Вона думає, що може диктувати угорцям з Брюсселя, як їм жити", - сказав він в радіоінтерв'ю.

Доповнення

Парламент Угорщини ухвалив поправку до конституції, яка дозволяє забороняти публічні заходи ЛГБТК+ спільноти.