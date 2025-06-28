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На прайде в Будапеште ожидается рекордное количество участников на фоне политики Орбана в отношении ЛГБТК+

Киев • УНН

 • 422 просмотра

В Будапеште ожидается проведение прайда. Ожидается рекордное количество участников, которые будут выступать против ограничений прав ЛГБТК+ венгерским правительством.

На прайде в Будапеште ожидается рекордное количество участников на фоне политики Орбана в отношении ЛГБТК+

Ожидается, что рекордное количество людей примет участие в прайде в Будапеште в субботу. Венгерские правозащитники сексуальных меньшинств объединят усилия с активистами и политиками со всей Европы в марше, который должен стать частью сопротивления постоянному ослаблению прав ЛГБТК+ венгерским правительством, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"На этой неделе все взгляды прикованы к Будапешту. Это больше, чем одно празднование прайда, один прайд-марш. Речь идет о праве быть собой, любить того, кого хочешь, будь то в Будапеште, Брюсселе или где-либо еще", – сказала журналистам в столице Венгрии в пятницу Аджа Лябиб, еврокомиссар по вопросам равенства.

Проведение главного прайд-марша страны было поставлено под сомнение в начале этого года после того, как правящая партия "Фидес", возглавляемая правым политиком Виктором Орбаном, поддержала законодательство, которое создало правовую основу для запрета прайда, ссылаясь на широко критикуемую необходимость защиты детей, пишет издание.

Венгерское правительство также заявило, что будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации людей, посещающих любые запрещенные мероприятия, что может привести к штрафу до 500 евро.

Этот шаг вызвал возмущение части венгерских граждан и за пределами страны, превратив Будапештский прайд в заявление против правительства, которое давно сталкивается с критикой за ослабление демократических институтов и постепенный подрыв верховенства права.

Как пишет AFP, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что полиция не будет "разгонять" субботний прайд в Будапеште, несмотря на запрет, но предупредил участников и организаторов о правовых последствиях. На прошлой неделе полиция запретила проведение прайда в Будапеште, ссылаясь на недавние изменения в законодательстве, запрещающие пропаганду или демонстрацию гомосексуальности лицам, не достигшим 18 лет.

Лябиб сказала, что ЕС стоит рядом с ЛГБТК+ людьми.

"Это основная ценность - собираться мирно, быть собой, любить того, кого хочешь. Это основные ценности, которые поколения до нас строили, кирпичик за кирпичиком, и мы не собираемся допускать никакого регресса со стороны одного из наших государств-членов", - сказала она.

Организаторы Будапештского прайда, который в этом году отметит свое 30-летие, заявили, что правительство пытается ограничить мирные протесты, преследуя их.

"Это мероприятие было одной из важных вех ЛГБТК-сообщества. Наш лозунг этого года - мы дома. Этим мы хотим привлечь внимание к тому факту, что ЛГБТК-люди являются неотъемлемой частью венгерского общества, как и любые другие люди. В нашей истории, в нашей культуре - это то место, где мы принадлежим", - сказал представитель прайда Мате Хегедуш.

Несмотря на неопределенность, ожидается, что десятки тысяч венгров примут участие в прайде. К ним присоединятся политики и правозащитники из более чем 30 стран, в том числе бывший премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, министр культуры Испании Эрнест Уртасун, более 70 членов Европейского парламента и мэры Брюсселя и Амстердама.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе присоединилась к призывам к венгерским властям разрешить проведение мероприятия. Орбан быстро ответил, сравнив это с получением приказов из Москвы в коммунистические времена.

"Она думает, что может диктовать венграм из Брюсселя, как им жить", - сказал он в радиоинтервью.

Дополнение

Парламент Венгрии принял поправку к конституции, которая позволяет запрещать публичные мероприятия ЛГБТК+ сообщества.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Венгрия
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