Марш ЛГБТК+ в Будапеште собрал 200 000 человек, несмотря на запрет Орбана
Киев • УНН
В Будапеште состоялся самый масштабный за 30 лет ЛГБТК+ прайд, собрав 200 000 участников, несмотря на запрет правительства Орбана. Мэр Будапешта и вице-премьер Испании возглавили демонстрацию, Европарламент подчеркнул поддержку европейских ценностей.
Прайд-марш в поддержку прав ЛГБТК+ в Будапеште, проведение которого запретило правительство Виктора Орбана, собрал около 200 000 человек. Об этом сообщает Digi24, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что гей-парад в столице Венгрии прошел без инцидентов, при этом собрание стало самым массовым за все 30 лет его проведения. Рекордное количество участников было вызвано противодействием запрету прав ЛГБТ+, к которому стремился премьер-министр страны Орбан.
Во главе демонстрации под лозунгом "Свободу и любовь нельзя запретить" шел мэр Будапешта, эколог Гергей Карачонь, в сопровождении Иоланды Диас, вице-премьер-министра Испании.
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Он заявил, что Будапешт "всегда будет защищать тех, кому грозит лишение прав".
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Он поблагодарил своих коллег из таких городов, как Барселона, Париж, Афины и Лондон, которые приняли участие в марше солидарности.
Отмечается, что в марше за европейские ценности также приняли участие многочисленные депутаты Европарламента из нескольких политических групп.
Многообразие и недискриминация являются фундаментальными ценностями для Европейского парламента, закрепленными в Хартии основных прав Европейского Союза
Указывается, что Европейский парламент неоднократно выступал против регресса европейских ценностей в Венгрии. Так, в своей резолюции от 18 июня евродепутаты выразили обеспокоенность дискриминационными мерами, введенными в некоторых государствах-членах под предлогом борьбы с пропагандой ЛГБТ+.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы избежать обвинений в жестоком подавлении демонстрации, исключил любое вмешательство правоохранительных органов, но пригрозил участникам дальнейшими правовыми последствиями.
Напомним
В марте парламент Венгрии принял закон о запрете прайда ЛГБТК+ сообществ. Документом, который поддержала партия Виктора Орбана, имеющая подавляющее большинство голосов, были внесены правки о массовых собраниях, а именно – предложение признать правонарушением посещение и организацию мероприятий, противоречащих законам "о защите детей" или "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних".
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