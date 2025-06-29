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Марш ЛГБТК+ в Будапеште собрал 200 000 человек, несмотря на запрет Орбана

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В Будапеште состоялся самый масштабный за 30 лет ЛГБТК+ прайд, собрав 200 000 участников, несмотря на запрет правительства Орбана. Мэр Будапешта и вице-премьер Испании возглавили демонстрацию, Европарламент подчеркнул поддержку европейских ценностей.

Марш ЛГБТК+ в Будапеште собрал 200 000 человек, несмотря на запрет Орбана

Прайд-марш в поддержку прав ЛГБТК+ в Будапеште, проведение которого запретило правительство Виктора Орбана, собрал около 200 000 человек. Об этом сообщает Digi24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что гей-парад в столице Венгрии прошел без инцидентов, при этом собрание стало самым массовым за все 30 лет его проведения. Рекордное количество участников было вызвано противодействием запрету прав ЛГБТ+, к которому стремился премьер-министр страны Орбан.

Во главе демонстрации под лозунгом "Свободу и любовь нельзя запретить" шел мэр Будапешта, эколог Гергей Карачонь, в сопровождении Иоланды Диас, вице-премьер-министра Испании.

Будапешт, благодаря вашему участию, сегодня стал столицей Европы

- сказал Карачонь.

Он заявил, что Будапешт "всегда будет защищать тех, кому грозит лишение прав".

Либо мы все свободны, либо никто из нас не свободен

- добавил Карачонь.

Он поблагодарил своих коллег из таких городов, как Барселона, Париж, Афины и Лондон, которые приняли участие в марше солидарности.

Отмечается, что в марше за европейские ценности также приняли участие многочисленные депутаты Европарламента из нескольких политических групп.

Многообразие и недискриминация являются фундаментальными ценностями для Европейского парламента, закрепленными в Хартии основных прав Европейского Союза

- говорится в сообщении Европарламента.

Указывается, что Европейский парламент неоднократно выступал против регресса европейских ценностей в Венгрии. Так, в своей резолюции от 18 июня евродепутаты выразили обеспокоенность дискриминационными мерами, введенными в некоторых государствах-членах под предлогом борьбы с пропагандой ЛГБТ+.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы избежать обвинений в жестоком подавлении демонстрации, исключил любое вмешательство правоохранительных органов, но пригрозил участникам дальнейшими правовыми последствиями.

Напомним

В марте парламент Венгрии принял закон о запрете прайда ЛГБТК+ сообществ. Документом, который поддержала партия Виктора Орбана, имеющая подавляющее большинство голосов, были внесены правки о массовых собраниях, а именно – предложение признать правонарушением посещение и организацию мероприятий, противоречащих законам "о защите детей" или "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних".

На прайде в Будапеште ожидается рекордное число участников на фоне политики Орбана в отношении ЛГБТК+28.06.25, 13:17 • 3074 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Европейский парламент
Европейский Союз
Европа
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан
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