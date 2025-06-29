Марш ЛГБТК+ в Будапеште собрал 200 000 человек, несмотря на запрет Орбана

Прайд-марш в поддержку прав ЛГБТК+ в Будапеште, проведение которого запретило правительство Виктора Орбана, собрал около 200 000 человек. Об этом сообщает Digi24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что гей-парад в столице Венгрии прошел без инцидентов, при этом собрание стало самым массовым за все 30 лет его проведения. Рекордное количество участников было вызвано противодействием запрету прав ЛГБТ+, к которому стремился премьер-министр страны Орбан.

Во главе демонстрации под лозунгом "Свободу и любовь нельзя запретить" шел мэр Будапешта, эколог Гергей Карачонь, в сопровождении Иоланды Диас, вице-премьер-министра Испании.

Будапешт, благодаря вашему участию, сегодня стал столицей Европы - сказал Карачонь.

Он заявил, что Будапешт "всегда будет защищать тех, кому грозит лишение прав".

Либо мы все свободны, либо никто из нас не свободен - добавил Карачонь.

Он поблагодарил своих коллег из таких городов, как Барселона, Париж, Афины и Лондон, которые приняли участие в марше солидарности.

Отмечается, что в марше за европейские ценности также приняли участие многочисленные депутаты Европарламента из нескольких политических групп.

Многообразие и недискриминация являются фундаментальными ценностями для Европейского парламента, закрепленными в Хартии основных прав Европейского Союза - говорится в сообщении Европарламента.

Указывается, что Европейский парламент неоднократно выступал против регресса европейских ценностей в Венгрии. Так, в своей резолюции от 18 июня евродепутаты выразили обеспокоенность дискриминационными мерами, введенными в некоторых государствах-членах под предлогом борьбы с пропагандой ЛГБТ+.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы избежать обвинений в жестоком подавлении демонстрации, исключил любое вмешательство правоохранительных органов, но пригрозил участникам дальнейшими правовыми последствиями.

Напомним

В марте парламент Венгрии принял закон о запрете прайда ЛГБТК+ сообществ. Документом, который поддержала партия Виктора Орбана, имеющая подавляющее большинство голосов, были внесены правки о массовых собраниях, а именно – предложение признать правонарушением посещение и организацию мероприятий, противоречащих законам "о защите детей" или "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних".

На прайде в Будапеште ожидается рекордное число участников на фоне политики Орбана в отношении ЛГБТК+