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Угорщина офіційно заборонила проведення гей-парадів у Будапешті

Київ • УНН

 • 17409 перегляди

Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.

Угорщина офіційно заборонила проведення гей-парадів у Будапешті

Сьогодні парламент Угорщини ухвалив закон про заборону прайду ЛГБТК+ спільнот, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Законопроєкт, який підтримала партія Віктора Орбана, що має переважну більшість голосів, був поданий нею ж всього за день до того, 17 березня. У законопроєкт внесено правки про масові зібрання, згідно з угорським законодавством.

А саме – пропозиція визнати правопорушенням відвідування та організацію заходів, які суперечать законам "про захист дітей" або "пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх".

Відтак під заборону потрапив щорічний прайд-парад.

Законопроєкт розкритикував ліберальний мер Будапешту, в той час як депутати оппозиційної партії Momentum запалили димові різнокольорові шашки в залі засідань та розкидували зображення путіна та Орбана допоки йшло голосування.

Незважаючи на те, що закон було прийнято, організатори щорічного параду заявили, що проведуть його цього року, незважаючи на заборону. Проте від тепер відвідування такого заходу матиме наслідки для порушників у вигляді штрафів до 200 тисяч угорських форинтів ( близько $550), які держава має спрямувати на "захист дітей".

Аби виявити порушників, влада може використовувати інструменти для розпізнавання облич осіб, які відвідують заборонені заходи.

Партія Орбана прагне заборонити гей-паради в Будапешті17.03.25, 15:46 • 10138 переглядiв

Також парламент ухвалив резолюцію проти спільних європейських запозичень для оборони після того, як Орбан заявив минулого тижня, що Угорщина має взяти участь у спільній європейській оборонній політиці та внести до неї кошти, але не повинна погоджуватися на спільні запозичення.

Раніше цього місяця ЄС запропонувала запозичити до 150 мільярдів євро для кредитування урядів ЄС у рамках плану переозброєння. Для схвалення пропозиція вимагає кваліфікованої більшості або підтримки принаймні 15 із 27 країн ЄС, які представляють щонайменше 65% населення блоку. Угорщина сама не може заблокувати цей план.

Нагадаємо

Раніше угорський уряд хотів перенести гей-парад з вулиць Будапешта у закрите приміщення 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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