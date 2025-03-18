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Венгрия официально запретила проведение гей-парадов в Будапеште

Киев • УНН

 • 17383 просмотра

Парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.

Венгрия официально запретила проведение гей-парадов в Будапеште

Сегодня парламент Венгрии принял закон о запрете прайда ЛГБТК+ сообществ, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Законопроект, который поддержала партия Виктора Орбана, имеющая подавляющее большинство голосов, был подан ею же всего за день до этого, 17 марта. В законопроект внесены правки о массовых собраниях, согласно венгерскому законодательству.

А именно – предложение признать правонарушением посещение и организацию мероприятий, которые противоречат законам "о защите детей" или "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних".

Следовательно, под запрет попал ежегодный прайд-парад.

Законопроект раскритиковал либеральный мэр Будапешта, в то время как депутаты оппозиционной партии Momentum зажгли дымовые разноцветные шашки в зале заседаний и разбрасывали изображения путина и Орбана, пока шло голосование.

Несмотря на то, что закон был принят, организаторы ежегодного парада заявили, что проведут его в этом году, несмотря на запрет. Однако отныне посещение такого мероприятия будет иметь последствия для нарушителей в виде штрафов до 200 тысяч венгерских форинтов (около $550), которые государство должно направить на "защиту детей".

Чтобы выявить нарушителей, власть может использовать инструменты для распознавания лиц, посещающих запрещенные мероприятия.

Партия Орбана стремится запретить гей-парады в Будапеште17.03.25, 15:46 • 10129 просмотров

Также парламент принял резолюцию против совместных европейских заимствований для обороны после того, как Орбан заявил на прошлой неделе, что Венгрия должна принять участие в совместной европейской оборонной политике и внести в нее средства, но не должна соглашаться на совместные заимствования.

Ранее в этом месяце ЕС предложил занять до 150 миллиардов евро для кредитования правительств ЕС в рамках плана перевооружения. Для одобрения предложение требует квалифицированного большинства или поддержки не менее 15 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения блока. Венгрия сама не может заблокировать этот план.

Напомним

Ранее венгерское правительство хотело перенести гей-парад с улиц Будапешта в закрытое помещение 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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