Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 18138 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 38182 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 131816 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 67595 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 58872 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 81195 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 240215 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 198761 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 96248 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 98985 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
23%
748мм
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 52363 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01 • 55436 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto08:35 • 9484 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1609:00 • 5092 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 13220 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 4434 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 154631 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 160212 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 240219 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 198766 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 69400 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 203742 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 229327 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 228433 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 211312 просмотра
Актуальное
Старлинк
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
СВИФТ

Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала. Правоохранители ограничили доступ и пресекли потасовку, опровергая информацию о столкновениях.

Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала и обеспечила порядок. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По словам правоохранителей, сейчас в сети распространяется ложная информация о якобы столкновениях во время мероприятия.

Это не соответствует действительности. Правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи пройти к месту проведения. Полицейские ограничили доступ и оперативно пресекли незначительную потасовку

- пояснили в полиции.

Как пояснили правоохранители, полиция диалога провела разъяснительную работу с гражданами.

Сейчас же полиция Харьковщины продолжает работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок.

Справочно

"ХарьковПрайд" — это ЛГБТ-мероприятие, проходящее в Харькове с 2019 года. В его программу входят лекции, открытые дискуссии и Марш "ХарьковПрайд" — мирное шествие в поддержку равных прав и возможностей для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Марш ЛГБТК+ в Будапеште собрал 200 000 человек, несмотря на запрет Орбана29.06.25, 03:36 • 5609 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Фейковые новости
Митинги в Украине
Харьковская область