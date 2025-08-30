Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция
Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала. Правоохранители ограничили доступ и пресекли потасовку, опровергая информацию о столкновениях.
Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала и обеспечила порядок. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
Детали
По словам правоохранителей, сейчас в сети распространяется ложная информация о якобы столкновениях во время мероприятия.
Это не соответствует действительности. Правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи пройти к месту проведения. Полицейские ограничили доступ и оперативно пресекли незначительную потасовку
Как пояснили правоохранители, полиция диалога провела разъяснительную работу с гражданами.
Сейчас же полиция Харьковщины продолжает работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок.
Справочно
"ХарьковПрайд" — это ЛГБТ-мероприятие, проходящее в Харькове с 2019 года. В его программу входят лекции, открытые дискуссии и Марш "ХарьковПрайд" — мирное шествие в поддержку равных прав и возможностей для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
