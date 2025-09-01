Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска

$41.320.06
48.200.06
ukru
Ексклюзив
11:39 • 5556 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 63782 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 50452 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 89863 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 99235 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 91831 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 76568 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34621 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24544 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55073 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 79593 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 78779 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 66834 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 64394 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 56530 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 18950 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 89895 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 99262 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 91854 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 76582 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 6444 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 137952 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 268321 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 289458 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 284857 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
ChatGPT
Свіфт

Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Папа Лев XIV зустрівся з єзуїтом Джеймсом Мартіном, відомим захисником ЛГБТК+ інтеграції. Новий понтифік підтвердив продовження політики Папи Франциска щодо прийняття ЛГБТК+ у церкві.

Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска

Папа Лев XIV провів аудієнцію з американським єзуїтом Джеймсом Мартіном, відомим як прихильник більшої інтеграції ЛГБТК+ католиків, та запевнив, що планує розвивати спадщину Папи Франциска щодо прийняття ЛГБТК+ у церкві, пише УНН із посиланням на ABCNews.

Деталі

У понеділок Папа Лев XIV зустрівся з одним із найвідоміших захисників інтеграції ЛГБТК+ у Католицькій Церкві - преподобним Джеймсом Мартіном із Нью-Йорка. Зустріч відбулася за кілька днів до ЛГБТК+ паломництва до Ватикану в межах Святого року й стала важливим сигналом гостинності нового понтифікату.

Мартін розповів, що Папа під час аудієнції запевнив його у продовженні політики Франциска щодо прийняття ЛГБТК+ в церкві.

Я почув те саме послання від Папи Лева, що й від Папи Франциска, а саме бажання вітати всіх людей, включаючи ЛГБТК. Це було чудово. Це було дуже втішно, дуже підбадьорливо і, чесно кажучи, дуже весело

- сказав Мартін Associated Press.

Зустріч тривала близько півгодини й була офіційно підтверджена Ватиканом, що свідчить про бажання Лева зробити її публічною, пише видання. Вона також продемонструвала продовження курсу Франциска, який був відомий дозволом священникам благословляти одностатеві пари.

Погляди самого Лева раніше викликали дискусії. Після його обрання у травні ЗМІ пригадали висловлювання 2012 року, де він критикував "гомосексуальний спосіб життя".

У 2023 році, вже як кардинал, він визнав важливість заклику Франциска до інклюзії, але наголосив, що доктрина не змінилася:

Але ми прагнемо бути більш гостинними та відкритими, і говорити, що всі люди раді бачити в церкві

– сказав тоді Прево.

Мартін, який знав Лева ще з часів спільної роботи в синоді, зазначив, що завжди вважав його відкритим і доброзичливим.

Він також хотів нагадати людям, що ця церква для "всіх, всіх, всіх"

– наголосив Мартін, цитуючи відомий вислів Франциска.

Сам Мартін є співзасновником служіння Outreach, яке просуває прийняття ЛГБТК+ у церкві. Воно братиме участь у великому паломництві до Риму, організованому італійською групою "Намет Джонатана".

Подія включатиме месу в єзуїтській церкві, яку очолить високопоставлений італійський єпископ. Хоча паломництво офіційно не підтримується Ватиканом, його внесли до календаря Святого року.

За словами представників Святого престолу, це радше логістична допомога, ніж формальне схвалення. Водночас, як підкреслив Мартін, аудієнція та сама подія відповідають церковному вченню: "що Ісус звертається до людей на узбіччі".

Якщо люди задоволені підходом Папи Франциска до ЛГБТ-католиків, вони будуть задоволені підходом Папи Лео. І він попросив мене продовжувати те, що я роблю, що було дуже обнадійливим

– підсумував Мартін.

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків07.08.25, 16:07 • 4043 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство
Лев XIV
Ассошіейтед Прес
Рим
Папа Франциск
Ватикан