Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска

Папа Лев XIV провів аудієнцію з американським єзуїтом Джеймсом Мартіном, відомим як прихильник більшої інтеграції ЛГБТК+ католиків, та запевнив, що планує розвивати спадщину Папи Франциска щодо прийняття ЛГБТК+ у церкві, пише УНН із посиланням на ABCNews.

Деталі

У понеділок Папа Лев XIV зустрівся з одним із найвідоміших захисників інтеграції ЛГБТК+ у Католицькій Церкві - преподобним Джеймсом Мартіном із Нью-Йорка. Зустріч відбулася за кілька днів до ЛГБТК+ паломництва до Ватикану в межах Святого року й стала важливим сигналом гостинності нового понтифікату.

Мартін розповів, що Папа під час аудієнції запевнив його у продовженні політики Франциска щодо прийняття ЛГБТК+ в церкві.

Я почув те саме послання від Папи Лева, що й від Папи Франциска, а саме бажання вітати всіх людей, включаючи ЛГБТК. Це було чудово. Це було дуже втішно, дуже підбадьорливо і, чесно кажучи, дуже весело - сказав Мартін Associated Press.

Зустріч тривала близько півгодини й була офіційно підтверджена Ватиканом, що свідчить про бажання Лева зробити її публічною, пише видання. Вона також продемонструвала продовження курсу Франциска, який був відомий дозволом священникам благословляти одностатеві пари.

Погляди самого Лева раніше викликали дискусії. Після його обрання у травні ЗМІ пригадали висловлювання 2012 року, де він критикував "гомосексуальний спосіб життя".

У 2023 році, вже як кардинал, він визнав важливість заклику Франциска до інклюзії, але наголосив, що доктрина не змінилася:

Але ми прагнемо бути більш гостинними та відкритими, і говорити, що всі люди раді бачити в церкві – сказав тоді Прево.

Мартін, який знав Лева ще з часів спільної роботи в синоді, зазначив, що завжди вважав його відкритим і доброзичливим.

Він також хотів нагадати людям, що ця церква для "всіх, всіх, всіх" – наголосив Мартін, цитуючи відомий вислів Франциска.

Сам Мартін є співзасновником служіння Outreach, яке просуває прийняття ЛГБТК+ у церкві. Воно братиме участь у великому паломництві до Риму, організованому італійською групою "Намет Джонатана".

Подія включатиме месу в єзуїтській церкві, яку очолить високопоставлений італійський єпископ. Хоча паломництво офіційно не підтримується Ватиканом, його внесли до календаря Святого року.

За словами представників Святого престолу, це радше логістична допомога, ніж формальне схвалення. Водночас, як підкреслив Мартін, аудієнція та сама подія відповідають церковному вченню: "що Ісус звертається до людей на узбіччі".

Якщо люди задоволені підходом Папи Франциска до ЛГБТ-католиків, вони будуть задоволені підходом Папи Лео. І він попросив мене продовжувати те, що я роблю, що було дуже обнадійливим – підсумував Мартін.

