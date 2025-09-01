Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска

Папа Лев XIV провел аудиенцию с американским иезуитом Джеймсом Мартином, известным как сторонник большей интеграции ЛГБТК+ католиков, и заверил, что планирует развивать наследие Папы Франциска по принятию ЛГБТК+ в церкви, пишет УНН со ссылкой на ABCNews.

Детали

В понедельник Папа Лев XIV встретился с одним из самых известных защитников интеграции ЛГБТК+ в Католической Церкви - преподобным Джеймсом Мартином из Нью-Йорка. Встреча состоялась за несколько дней до ЛГБТК+ паломничества в Ватикан в рамках Святого года и стала важным сигналом гостеприимства нового понтификата.

Мартин рассказал, что Папа во время аудиенции заверил его в продолжении политики Франциска по принятию ЛГБТК+ в церкви.

Я услышал то же послание от Папы Льва, что и от Папы Франциска, а именно желание приветствовать всех людей, включая ЛГБТК. Это было замечательно. Это было очень утешительно, очень ободряюще и, честно говоря, очень весело - сказал Мартин Associated Press.

Встреча длилась около получаса и была официально подтверждена Ватиканом, что свидетельствует о желании Льва сделать ее публичной, пишет издание. Она также продемонстрировала продолжение курса Франциска, который был известен разрешением священникам благословлять однополые пары.

Взгляды самого Льва ранее вызывали дискуссии. После его избрания в мае СМИ вспомнили высказывание 2012 года, где он критиковал "гомосексуальный образ жизни".

В 2023 году, уже как кардинал, он признал важность призыва Франциска к инклюзии, но подчеркнул, что доктрина не изменилась:

Но мы стремимся быть более гостеприимными и открытыми, и говорить, что все люди рады видеть в церкви – сказал тогда Прево.

Мартин, который знал Льва еще со времен совместной работы в синоде, отметил, что всегда считал его открытым и доброжелательным.

Он также хотел напомнить людям, что эта церковь для "всех, всех, всех" – подчеркнул Мартин, цитируя известное высказывание Франциска.

Сам Мартин является соучредителем служения Outreach, которое продвигает принятие ЛГБТК+ в церкви. Оно будет участвовать в большом паломничестве в Рим, организованном итальянской группой "Палатка Джонатана".

Событие будет включать мессу в иезуитской церкви, которую возглавит высокопоставленный итальянский епископ. Хотя паломничество официально не поддерживается Ватиканом, его внесли в календарь Святого года.

По словам представителей Святого престола, это скорее логистическая помощь, чем формальное одобрение. В то же время, как подчеркнул Мартин, аудиенция и само событие соответствуют церковному учению: "что Иисус обращается к людям на обочине".

Если люди довольны подходом Папы Франциска к ЛГБТ-католикам, они будут довольны подходом Папы Лео. И он попросил меня продолжать то, что я делаю, что было очень обнадеживающим – подытожил Мартин.

