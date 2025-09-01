Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 5738 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 64453 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 50935 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 90735 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 100079 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 92555 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 77164 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34706 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24574 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 55095 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 79595 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 78780 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 66835 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 64395 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 56531 просмотра
публикации
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 19150 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 90735 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 100079 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 92555 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto1 сентября, 05:39 • 77164 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Королева Камилла
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Львов
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 6616 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 138152 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 268504 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 289627 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 285004 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
ЧатГПТ
СВИФТ

Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Папа Лев XIV встретился с иезуитом Джеймсом Мартином, известным защитником интеграции ЛГБТК+. Новый понтифик подтвердил продолжение политики Папы Франциска по принятию ЛГБТК+ в церкви.

Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска

Папа Лев XIV провел аудиенцию с американским иезуитом Джеймсом Мартином, известным как сторонник большей интеграции ЛГБТК+ католиков, и заверил, что планирует развивать наследие Папы Франциска по принятию ЛГБТК+ в церкви, пишет УНН со ссылкой на ABCNews.

Детали

В понедельник Папа Лев XIV встретился с одним из самых известных защитников интеграции ЛГБТК+ в Католической Церкви - преподобным Джеймсом Мартином из Нью-Йорка. Встреча состоялась за несколько дней до ЛГБТК+ паломничества в Ватикан в рамках Святого года и стала важным сигналом гостеприимства нового понтификата.

Мартин рассказал, что Папа во время аудиенции заверил его в продолжении политики Франциска по принятию ЛГБТК+ в церкви.

Я услышал то же послание от Папы Льва, что и от Папы Франциска, а именно желание приветствовать всех людей, включая ЛГБТК. Это было замечательно. Это было очень утешительно, очень ободряюще и, честно говоря, очень весело

- сказал Мартин Associated Press.

Встреча длилась около получаса и была официально подтверждена Ватиканом, что свидетельствует о желании Льва сделать ее публичной, пишет издание. Она также продемонстрировала продолжение курса Франциска, который был известен разрешением священникам благословлять однополые пары.

Взгляды самого Льва ранее вызывали дискуссии. После его избрания в мае СМИ вспомнили высказывание 2012 года, где он критиковал "гомосексуальный образ жизни".

В 2023 году, уже как кардинал, он признал важность призыва Франциска к инклюзии, но подчеркнул, что доктрина не изменилась:

Но мы стремимся быть более гостеприимными и открытыми, и говорить, что все люди рады видеть в церкви

– сказал тогда Прево.

Мартин, который знал Льва еще со времен совместной работы в синоде, отметил, что всегда считал его открытым и доброжелательным.

Он также хотел напомнить людям, что эта церковь для "всех, всех, всех"

– подчеркнул Мартин, цитируя известное высказывание Франциска.

Сам Мартин является соучредителем служения Outreach, которое продвигает принятие ЛГБТК+ в церкви. Оно будет участвовать в большом паломничестве в Рим, организованном итальянской группой "Палатка Джонатана".

Событие будет включать мессу в иезуитской церкви, которую возглавит высокопоставленный итальянский епископ. Хотя паломничество официально не поддерживается Ватиканом, его внесли в календарь Святого года.

По словам представителей Святого престола, это скорее логистическая помощь, чем формальное одобрение. В то же время, как подчеркнул Мартин, аудиенция и само событие соответствуют церковному учению: "что Иисус обращается к людям на обочине".

Если люди довольны подходом Папы Франциска к ЛГБТ-католикам, они будут довольны подходом Папы Лео. И он попросил меня продолжать то, что я делаю, что было очень обнадеживающим

– подытожил Мартин.

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков07.08.25, 16:07 • 4043 просмотра

Алена Уткина

Общество
Папа Лев XIV
Ассошиэйтед Пресс
Рим
Папа Франциск
Ватикан