Украинский футболист Владислав Ванат перешел в "Жирону"
Киев • УНН
Владислав Ванат, лучший бомбардир УПЛ двух сезонов, перешел в испанскую «Жирону». Форвард подписал контракт после успешного медосмотра.
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат перешел в испанскую "Жирону" на постоянной основе, передает УНН со ссылкой на ФК "Динамо".
Лучший бомбардир УПЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025 (Ванат - ред.) прошел медосмотр в Испании и подписал контракт с представителем Ла Лиги
Детали
В составе "Динамо" Владислав Ванат сыграл 119 матчей, забил 51 гол и сделал 24 голевые передачи. Он дебютировал за первую команду в чемпионском сезоне 2020/2021 и стал ключевой фигурой в выигрыше чемпионского титула в сезоне 2024/2025.
