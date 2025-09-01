Украинский футболист Владислав Ванат перешел в "Жирону"

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат перешел в испанскую "Жирону" на постоянной основе, передает УНН со ссылкой на ФК "Динамо".

Лучший бомбардир УПЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025 (Ванат - ред.) прошел медосмотр в Испании и подписал контракт с представителем Ла Лиги - говорится в сообщении.

Детали

В составе "Динамо" Владислав Ванат сыграл 119 матчей, забил 51 гол и сделал 24 голевые передачи. Он дебютировал за первую команду в чемпионском сезоне 2020/2021 и стал ключевой фигурой в выигрыше чемпионского титула в сезоне 2024/2025.

