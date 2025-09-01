$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 3168 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 51686 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 41763 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 74105 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 83395 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 77953 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 65761 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 32533 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23952 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54586 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Украинский футболист Владислав Ванат перешел в "Жирону"

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Владислав Ванат, лучший бомбардир УПЛ двух сезонов, перешел в испанскую «Жирону». Форвард подписал контракт после успешного медосмотра.

Украинский футболист Владислав Ванат перешел в "Жирону"

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат перешел в испанскую "Жирону" на постоянной основе, передает УНН со ссылкой на ФК "Динамо".

Лучший бомбардир УПЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025 (Ванат - ред.) прошел медосмотр в Испании и подписал контракт с представителем Ла Лиги 

- говорится в сообщении.

Детали

В составе "Динамо" Владислав Ванат сыграл 119 матчей, забил 51 гол и сделал 24 голевые передачи. Он дебютировал за первую команду в чемпионском сезоне 2020/2021 и стал ключевой фигурой в выигрыше чемпионского титула в сезоне 2024/2025.

Украинский футболист Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» уже этим летом: детали09.07.25, 10:25 • 1321 просмотр

Антонина Туманова

Спорт
ФК «Динамо» Киев
Испания